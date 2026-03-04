Полная или снаряженная масса транспортного средства: в чем разница

ФОТО: freepik.com|
Полная или снаряженная масса
Данные о снаряженной и полной массе автомобиля указываются в сертификате соответствия и вносятся в Единый государственный реестр транспортных средств. В дальнейшем эти показатели учитываются при регистрации, технического контроля и эксплуатации авто, информирует ГСЦ МВД.
Снаряженная масса
Согласно приказу министерства инфраструктуры Украины № 710, снаряженная (собственная) масса - это масса транспортного средства без пассажиров и груза, но со всем необходимым оборудованием и эксплуатационными жидкостями, определенная заводом-изготовителем.
В снаряженную массу входят:
- Конструктивная масса автомобиля и его агрегатов.
- Охлаждающая жидкость, моторное масло и другие технические жидкости.
- Не менее 90% объема топлива в баках.
- Запасное колесо, инструменты и штатное оборудование.
Именно этот показатель фиксируется в технической документации и должен учитываться при сертификации.
Важно: в случае внесения дополнений в конструкцию, например установка газобаллонного оборудования, снаряженная масса может измениться. Баллон, магистрали и дополнительные элементы добавляют вес. Поэтому ГСЦ МВД настаивает на переоформлении документов и повторном прохождении сертификации.
Полная масса
Полная масса - это снаряженная масса плюс масса водителя, пассажиров и груза. Она определяется производителем как максимально допустимая для безопасной эксплуатации.
Во время расчета учитывается:
- Снаряженная масса автомобиля.
- Масса водителя - условно 75 кг (если производитель не предусматривает иное).
- Масса пассажиров с багажом.
- Фактическая масса перевозимого груза.
Превышение полной массы является нарушением требований безопасности. Чрезмерная нагрузка увеличивает тормозной путь, ухудшает управляемость, ускоряет износ подвески и шин, а также влияет на состояние дорожного покрытия.
Где эти показатели имеют значение
Первая государственная регистрация. Массовые характеристики вносятся в реестр на основании сертификата соответствия.
Контроль габаритно-весовых норм. Для грузового транспорта установлены ограничения по общей массе и нагрузке на оси.
Перевозка пассажиров и грузов. От полной массы зависит соответствие транспортного средства требованиям конкретной категории и дорожным ограничениям.
Переоборудование. Изменение конструкции может повлиять на массовые характеристики и требует официального оформления.
Ключевой акцент для автовладельца
Масса транспортного средства не является произвольной величиной. Она определяется производителем и закрепляется в технической документации.
Снаряженная масса - это базовый вес автомобиля в готовности к движению. Полная масса - это максимально допустимый вес во время эксплуатации, превышение которого запрещено.