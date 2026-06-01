Пожежна машина з Попільні опинилася у Німеччині й викликала там фурор

Ймовірно, зображений у відеосюжеті пожежно-рятувальний автомобіль (див. відео внизу) до депо Попільнянської громади ще не належить. Формально він перебуває у процесі виготовлення й допоки вважається власністю виробника, хоча й робиться адресно для колишнього райцентру на Житомирщині.

Як пише Авто24, його прозора доставка до Німеччини зумовлена участю українського виробника у міжнародній виставці Interschutz 2026. Це – наймасштабніший та найбільш рейтинговий на європейському континенті форум професіоналів у галузі пожежогасіння, рятувальних робіт, цивільного захисту та безпеки.

Європа вже знатиме про Попільню

Особливість в тому, що Interschutz проводиться один раз у п'ять років й збирає найкращі зразки спецтранспорту, новітніх технології, що застосовуються в пожежогасінні та запобіганні пожежам, цивільному захисті тощо.

Ось цей автомобіль 4х2, приготовлений для Попільні, тимчасово відряджений для дебюту на виставці Interschutz 2026 у Ганновері. Колаж: Авто24

Виставка працюватиме майже тиждень, починаючи з сьогоднішнього дня (1-6 червня). Яку саме техніку, в якій кількості наш виробник демонструватиме в Ганноверському виставковому центрі, не повідомляється.

Для міста, села, лісів та заводів

Сказано, що на виставку привезли пожежні автоцистерни Tital об'ємом 3500, 5500 й 12 000 літрів води та піни. Машини укомплектовані помпами з продуктивністю 3000–6000 л/хв відповідно до розмірної групи.

Моделі не вказано, але йдеться про шасі 4×2, 4×4 та 6×6, від 14 до 32 тонн з ергономічними кабінами власного виробництва. Також зазначається, що на подіумі виробника стоятиме техніка для міста, сільської місцевості, лісових масивів та промислових об'єктів.