Пожежний автомобіль на шасі Tatra польська громада придбала за космічною ціною

Модель Tatra Force (Татра Сила) 6x6 привертає увагу не лише сучасним виглядом й престижною ціною, але й високим рівнем безпеки та комфорту всієї команди. Як йдеться у публікації Tatra Trucks, автомобіль вже відправлено в депо Левичинського відділення Служби порятунку.

Пожежний автомобіль GCBA 8/32 Tatra Force екологічного формату Євро 6 укомплектували шестициліндровим двигуном Cummins 291 кВт, тобто 395 к.с. До силового агрегата під'єднали автоматичну коробку передач Allison з гідродинамічним перетворювачем.

Надбудову тривісної односкатної ходової Tatra T815-7 з повним приводом зробили у польському спеціалізованому підприємстві BoСar Sp. z o.o. Це – перше таке звернення до техніки чеського автозаводу. До цього поляки активно брали в роботу шасі Mercedes-Benz Atego, Volvo FM/FMX, MAN TGM, Scania P420.

До речі, цей унікальний екземпляр став першим у Польщі пожежно-рятувальним автомобілем на шасі Т815-7. Він має довжину 10,5 м, ширину – 2,6 м та висоту - 3,1 м.

Шестимісна дворядна кабіна пожежно-рятувального автомобіля має підвищений рівень безпеки, а всередині – ще й комфорту.

Потужна атака на вогонь гарантується

Пожежна надбудова з цистерною на 8000 літрів води та 800 літрів піни також має численні шафи для розміщення пожежно-рятувальної атрибутики. Завдяки автопомпі Rosenbauer NH45 пожежники спроможні подати струмінь на 60-метрову відстань з потужністю 3200 літрів за хвилину.

До речі, таку саму продуктивність для атаки на вогонь має дистанційно керований з кабіни гарматний ствол на даху. Ствол на бампері удвічі менший за результативністю – видає всього 1600 л/хв.

У пріоритеті безпека та комфорт для бойового розрахунку

Автомобіль має чотиридверний, шестимісний салон. Екіпаж розміщується за формулою 2+4. Попереду лише два крісла – водія і командира. Між ними височіє капот моторної ніші з рядом приладів на поверхні.

Потужна помпа спроможна у максимальній продуктивності весь свій запас води жбурнути у вогонь за неповні 2,5 хвилини, але така стрімка атака не завжди виправдана.

Тут чудова ергономіка як для водія, так і для командира розрахунку, який прямо з кабіни може дистанційно керувати стволами в негайній атаці на вогонь.

Добротна техніка дешевою не буває

Цінник трохи зависокий навіть для стабільної економіки Польщі. Вартість такого автомобіля обійшлася платникам податків у щонайменше 2,5 млн злотих, тобто 578,4 тис. євро. У конвертації це буде 29,5 млн грн.

Щоправда, у компанії BoCar вважають ціну виправданою. Звісно, шасі дороге, але й решта компонентів для надбудови не з дешевих, та й виробничий процес з виготовлення такої машини також має бути рентабельним.

У першому ряду кабіни ергономіка продумана як для водія, так і для командира бойового розрахунку.