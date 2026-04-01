Пожежний автомобіль на шасі Tatra польська громада придбала за космічною ціною

Tatra Trucks з'явилася у новій версії пожежної машини GCBA 8/32 Tatra Force 6x6, що трохи змінить підходи служб порятунку до такої техніки.
Поляки зроблили пожежний автомобіль на шасі Tatra, що на українські гроші коштує майже 30 млн грн Пожежний автомобіль на шасі Tatra польська громада придбала за космічною ціною

ФОТО: Tatra Trucks

Ця версія GCBA 8/32 Tatra Force 6х6 порадувала продуманим дизайном усієї надбудови

Валентин Ожго
logo1 квітня, 17:19
Модель Tatra Force (Татра Сила) 6x6 привертає увагу не лише сучасним виглядом й престижною ціною, але й високим рівнем безпеки та комфорту всієї команди. Як йдеться у публікації Tatra Trucks, автомобіль вже відправлено в депо Левичинського відділення Служби порятунку.

Пожежний автомобіль GCBA 8/32 Tatra Force екологічного формату Євро 6 укомплектували шестициліндровим двигуном Cummins 291 кВт, тобто 395 к.с. До силового агрегата під'єднали автоматичну коробку передач Allison з гідродинамічним перетворювачем.

Поляки вперше взяли в роботу шасі Tatra T815-7

Надбудову тривісної односкатної ходової Tatra T815-7 з повним приводом зробили у польському спеціалізованому підприємстві BoСar Sp. z o.o. Це – перше таке звернення до техніки чеського автозаводу. До цього поляки активно брали в роботу шасі Mercedes-Benz Atego, Volvo FM/FMX, MAN TGM, Scania P420.

До речі, цей унікальний екземпляр став першим у Польщі пожежно-рятувальним автомобілем на шасі Т815-7. Він має довжину 10,5 м, ширину – 2,6 м та висоту - 3,1 м.

Шестимісна дворядна кабіна пожежно-рятувального автомобіля має підвищений рівень безпеки, а всередині – ще й комфорту. Фото: Tatra Trucks

Потужна атака на вогонь гарантується

Пожежна надбудова з цистерною на 8000 літрів води та 800 літрів піни також має численні шафи для розміщення пожежно-рятувальної атрибутики. Завдяки автопомпі Rosenbauer NH45 пожежники спроможні подати струмінь на 60-метрову відстань з потужністю 3200 літрів за хвилину.

До речі, таку саму продуктивність для атаки на вогонь має дистанційно керований з кабіни гарматний ствол на даху. Ствол на бампері удвічі менший за результативністю – видає всього 1600 л/хв.

У пріоритеті безпека та комфорт для бойового розрахунку

Автомобіль має чотиридверний, шестимісний салон. Екіпаж розміщується за формулою 2+4. Попереду лише два крісла – водія і командира. Між ними височіє капот моторної ніші з рядом приладів на поверхні.

Потужна помпа спроможна у максимальній продуктивності весь свій запас води жбурнути у вогонь за неповні 2,5 хвилини, але така стрімка атака не завжди виправдана. Фото: Tatra Trucks

Тут чудова ергономіка як для водія, так і для командира розрахунку, який прямо з кабіни може дистанційно керувати стволами в негайній атаці на вогонь.

Добротна техніка дешевою не буває

Цінник трохи зависокий навіть для стабільної економіки Польщі. Вартість такого автомобіля обійшлася платникам податків у щонайменше 2,5 млн злотих, тобто 578,4 тис. євро. У конвертації це буде 29,5 млн грн.

Щоправда, у компанії BoCar вважають ціну виправданою. Звісно, шасі дороге, але й решта компонентів для надбудови не з дешевих, та й виробничий процес з виготовлення такої машини також має бути рентабельним.

У першому ряду кабіни ергономіка продумана як для водія, так і для командира бойового розрахунку. Фото: Tatra Trucks

