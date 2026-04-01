Пожарный автомобиль на шасси Tatra польская громада приобрела по космической цене

Модель Tatra Force (Татра Сила) 6x6 привлекает внимание не только современным видом и престижной ценой, но и высоким уровнем безопасности и комфорта всей команды. Как говорится в публикации Tatra Trucks, автомобиль уже отправлен в депо Левичинского отделения Службы спасения.

Пожарный автомобиль GCBA 8/32 Tatra Force экологического формата Евро 6 укомплектовали шестицилиндровым двигателем Cummins 291 кВт, то есть 395 л.с. К силовому агрегату подключили автоматическую коробку передач Allison с гидродинамическим преобразователем.

Поляки впервые взяли в работу шасси Tatra T815-7

Надстройку трехосной односкатной ходовой Tatra T815-7 с полным приводом сделали в польском специализированном предприятии BoСar Sp. z o.o. Это – первое такое обращение к технике чешского автозавода. До этого поляки активно брали в работу шасси Mercedes-Benz Atego, Volvo FM/FMX, MAN TGM, Scania P420.

Кстати, этот уникальный экземпляр стал первым в Польше пожарно-спасательным автомобилем на шасси Т815-7. Он имеет длину 10,5 м, ширину – 2,6 м и высоту – 3,1 м.

Шестиместная двухрядная кабина пожарно-спасательного автомобиля имеет повышенный уровень безопасности, а внутри – еще и комфорта. Фото: Tatra Trucks

Мощная атака на огонь гарантируется

Пожарная надстройка с цистерной на 8000 литров воды и 800 литров пены также имеет многочисленные шкафы для размещения пожарно-спасательной атрибутики. Благодаря автопомпе Rosenbauer NH45 пожарные способны подать струю на 60-метровое расстояние с мощностью 3200 литров в минуту.

Кстати, такую же производительность для атаки на огонь имеет дистанционно управляемый из кабины пушечный ствол на крыше. Ствол на бампере вдвое меньше по результативности – выдает всего 1600 л/мин.

В приоритете безопасность и комфорт для боевого расчета

Автомобиль имеет четырехдверный, шестиместный салон. Экипаж размещается по формуле 2+4. Впереди только два кресла – водителя и командира. Между ними возвышается капот моторной ниши с рядом приборов на поверхности.

Мощная помпа способна в максимальной производительности весь свой запас воды швырнуть в огонь за неполные 2,5 минуты, но такая стремительная атака не всегда оправдана. Фото: Tatra Trucks

Здесь замечательная эргономика как для водителя, так и для командира расчета, который прямо из кабины может дистанционно управлять стволами в немедленной атаке на огонь.

Добротная техника дешевой не бывает

Ценник немного высоковат даже для стабильной экономики Польши. Стоимость такого автомобиля обошлась налогоплательщикам в минимум 2,5 млн злотых, то есть 578,4 тыс. евро. В конвертации это будет 29,5 млн грн.

Правда, в компании BoCar считают цену оправданной. Конечно, шасси дорогое, но и остальные компоненты для надстройки не из дешевых, и производственный процесс по изготовлению такой машины также должен быть рентабельным.

В первом ряду кабины эргономика продумана как для водителя, так и для командира боевого расчета. Фото: Tatra Trucks