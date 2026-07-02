Практичний іспит онлайн: сервісні центри МВС попереджають про нову шахрайську схему.

Практичний іспит онлайн
У Головному сервісному центрі МВС наголошують: такі оголошення є шахрайськими, а довірливі громадяни ризикують не лише втратити кошти, а й стати учасниками кримінального провадження через використання підроблених документів.
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У відомстві підкреслюють, що посвідчення водія, придбане через інтернет, є фальшивим. Воно не вноситься до державних реєстрів, не відображається у застосунку “Дія” та не має юридичної сили.
Законних способів скласти іспит дистанційно покищо не існує
Сервісні центри МВС наголошують: жодна особа чи організація не може гарантувати успішне складання практичного іспиту або вплинути на його результат.
Практичний іспит складається виключно особисто після пред'явлення обов'язкових документів, серед яких:
- паспорт громадянина України або ID-картка з витягом про місце проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- чинна медична довідка.
Будь-які пропозиції пройти іспит без особистої присутності або “вирішити питання” через посередників є незаконними.
Водночас раніше офіційно повідомлялось, що в Україні можуть запровадити онлайн-формат складання теоретичного іспиту на отримання водійського посвідчення вже у 2026 році.
Як працює шахрайська схема
За інформацією Головного сервісного центру МВС та Кіберполіції, зловмисники використовують схожий алгоритм дій.
Найчастіше вони:
- заявляють про наявність зв'язків у сервісних центрах МВС;
- переконують, що практичний іспит можна скласти без особистої присутності;
- гарантують позитивний результат;
- вимагають передоплату або повну оплату на банківські картки фізичних осіб;
Після отримання грошей шахраї або припиняють виходити на зв'язок, або висилають поштою пластикове посвідчення водія, яке не відображається у додатку Дія. По суті це підробка через яку можливі неприємності з силовими структурами.
Ризики не обмежуються фінансовими втратами
Окрім втрати коштів, постраждалі нерідко передають шахраям копії паспорта, податкового номера та інших документів.
Такі персональні дані можуть бути використані для:
- інших шахрайських схем;
- оформлення фіктивних документів;
- незаконного використання персональної інформації.
Як уберегтися
Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція рекомендують:
- користуватися виключно офіційними державними сервісами;
- не переходити за посиланнями із сумнівних Telegram-каналів або повідомлень;
- не вводити банківські та персональні дані на невідомих сайтах;
- не надсилати копії документів незнайомим особам.
Законний порядок отримання посвідчення водія
У МВС наголошують, що процедура отримання посвідчення водія є однаковою для всіх кандидатів і не має жодних винятків.
Вона включає чотири обов'язкові етапи:
- вивчення Правил дорожнього руху самостійно або в автошколі;
- успішне складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС;
- проходження практичної підготовки в акредитованій автошколі;
- особисте складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС.
Перед допуском до практичного іспиту адміністратор перевіряє документи кандидата та інформацію в державних реєстрах, щоб підтвердити проходження навчання й наявність свідоцтва про завершення практичної підготовки.
У Головному сервісному центрі МВС та Кіберполіції закликають громадян не довіряти обіцянкам швидкого отримання посвідчення водія через інтернет, адже законних “обхідних схем” не передбачено.