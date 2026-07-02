Практичний іспит онлайн: сервісні центри МВС попереджають про нову шахрайську схему.

У Головному сервісному центрі МВС наголошують: такі оголошення є шахрайськими, а довірливі громадяни ризикують не лише втратити кошти, а й стати учасниками кримінального провадження через використання підроблених документів.

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У відомстві підкреслюють, що посвідчення водія, придбане через інтернет, є фальшивим. Воно не вноситься до державних реєстрів, не відображається у застосунку “Дія” та не має юридичної сили.

Законних способів скласти іспит дистанційно покищо не існує

Сервісні центри МВС наголошують: жодна особа чи організація не може гарантувати успішне складання практичного іспиту або вплинути на його результат.

Практичний іспит складається виключно особисто після пред'явлення обов'язкових документів, серед яких:

паспорт громадянина України або ID-картка з витягом про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

чинна медична довідка.

Будь-які пропозиції пройти іспит без особистої присутності або “вирішити питання” через посередників є незаконними.

Водночас раніше офіційно повідомлялось, що в Україні можуть запровадити онлайн-формат складання теоретичного іспиту на отримання водійського посвідчення вже у 2026 році.

Як працює шахрайська схема

За інформацією Головного сервісного центру МВС та Кіберполіції, зловмисники використовують схожий алгоритм дій.

Найчастіше вони:

заявляють про наявність зв'язків у сервісних центрах МВС;

переконують, що практичний іспит можна скласти без особистої присутності;

гарантують позитивний результат;

вимагають передоплату або повну оплату на банківські картки фізичних осіб;

Після отримання грошей шахраї або припиняють виходити на зв'язок, або висилають поштою пластикове посвідчення водія, яке не відображається у додатку Дія. По суті це підробка через яку можливі неприємності з силовими структурами.

Ризики не обмежуються фінансовими втратами

Окрім втрати коштів, постраждалі нерідко передають шахраям копії паспорта, податкового номера та інших документів.

Такі персональні дані можуть бути використані для:

інших шахрайських схем;

оформлення фіктивних документів;

незаконного використання персональної інформації.

Як уберегтися

Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція рекомендують:

користуватися виключно офіційними державними сервісами;

не переходити за посиланнями із сумнівних Telegram-каналів або повідомлень;

не вводити банківські та персональні дані на невідомих сайтах;

не надсилати копії документів незнайомим особам.

Законний порядок отримання посвідчення водія

У МВС наголошують, що процедура отримання посвідчення водія є однаковою для всіх кандидатів і не має жодних винятків.

Вона включає чотири обов'язкові етапи:

вивчення Правил дорожнього руху самостійно або в автошколі;

успішне складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС;

проходження практичної підготовки в акредитованій автошколі;

особисте складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Перед допуском до практичного іспиту адміністратор перевіряє документи кандидата та інформацію в державних реєстрах, щоб підтвердити проходження навчання й наявність свідоцтва про завершення практичної підготовки.

У Головному сервісному центрі МВС та Кіберполіції закликають громадян не довіряти обіцянкам швидкого отримання посвідчення водія через інтернет, адже законних “обхідних схем” не передбачено.