Практический экзамен онлайн: сервисные центры МВД предупреждают о новой мошеннической схеме

В Главном сервисном центре МВД подчеркивают: такие объявления являются мошенническими, а доверчивые граждане рискуют не только потерять деньги, но и стать участниками уголовного производства из-за использования поддельных документов.

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В ведомстве подчеркивают, что водительское удостоверение, приобретенное через интернет, является поддельным. Оно не вносится в государственные реестры, не отображается в приложении “Дія” и не имеет юридической силы.

Законных способов сдать экзамен дистанционно пока не существует

Сервисные центры МВД подчеркивают: ни одно лицо или организация не может гарантировать успешную сдачу практического экзамена или повлиять на его результат.

Практический экзамен сдается исключительно лично после предъявления обязательных документов, среди которых:

паспорт гражданина Украины или ID-карта с выпиской о месте жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

действующая медицинская справка.

Любые предложения сдать экзамен без личного присутствия или “решить вопрос” через посредников являются незаконными.

В то же время ранее официально сообщалось, что в Украине могут ввести онлайн-формат сдачи теоретического экзамена на получение водительского удостоверения уже в 2026 году.

Как работает мошенническая схема

По информации Главного сервисного центра МВД и Киберполиции, злоумышленники используют схожий алгоритм действий.

Чаще всего они:

заявляют о наличии связей в сервисных центрах МВД;

убеждают, что практический экзамен можно сдать без личного присутствия;

гарантируют положительный результат;

требуют предоплату или полную оплату на банковские карты физических лиц;

После получения денег мошенники либо перестают выходить на связь, либо высылают по почте пластиковое водительское удостоверение, которое не отображается в приложении “Дія”. По сути, это подделка, из-за которой возможны неприятности с силовыми структурами.

Риски не ограничиваются финансовыми потерями

Помимо потери средств, пострадавшие нередко передают мошенникам копии паспорта, налогового номера и других документов.

Такие персональные данные могут быть использованы для:

других мошеннических схем;

оформления фиктивных документов;

незаконного использования личной информации.

Как уберечься

Главный сервисный центр МВД и Киберполиция рекомендуют:

пользоваться исключительно официальными государственными сервисами;

не переходить по ссылкам из сомнительных Telegram-каналов или сообщений;

не вводить банковские и личные данные на неизвестных сайтах;

не отправлять копии документов незнакомым лицам.

Законный порядок получения водительского удостоверения

В МВД подчеркивают, что процедура получения водительского удостоверения одинакова для всех кандидатов и не имеет никаких исключений.

Она включает четыре обязательных этапа:

изучение Правил дорожного движения самостоятельно или в автошколе;

успешная сдача теоретического экзамена в сервисном центре МВД;

прохождение практической подготовки в аккредитованной автошколе;

личная сдача практического экзамена в сервисном центре МВД.

Перед допуском к практическому экзамену администратор проверяет документы кандидата и информацию в государственных реестрах, чтобы подтвердить прохождение обучения и наличие свидетельства об окончании практической подготовки.

В Главном сервисном центре МВД и Киберполиции призывают граждан не доверять обещаниям быстрого получения водительского удостоверения через интернет, ведь законных “обходных схем” не предусмотрено.