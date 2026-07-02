Практический экзамен онлайн: сервисные центры МВД предупреждают о новой мошеннической схеме

Практический экзамен онлайн
В Главном сервисном центре МВД подчеркивают: такие объявления являются мошенническими, а доверчивые граждане рискуют не только потерять деньги, но и стать участниками уголовного производства из-за использования поддельных документов.
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В ведомстве подчеркивают, что водительское удостоверение, приобретенное через интернет, является поддельным. Оно не вносится в государственные реестры, не отображается в приложении “Дія” и не имеет юридической силы.
Законных способов сдать экзамен дистанционно пока не существует
Сервисные центры МВД подчеркивают: ни одно лицо или организация не может гарантировать успешную сдачу практического экзамена или повлиять на его результат.
Практический экзамен сдается исключительно лично после предъявления обязательных документов, среди которых:
- паспорт гражданина Украины или ID-карта с выпиской о месте жительства;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- действующая медицинская справка.
Любые предложения сдать экзамен без личного присутствия или “решить вопрос” через посредников являются незаконными.
В то же время ранее официально сообщалось, что в Украине могут ввести онлайн-формат сдачи теоретического экзамена на получение водительского удостоверения уже в 2026 году.
Как работает мошенническая схема
По информации Главного сервисного центра МВД и Киберполиции, злоумышленники используют схожий алгоритм действий.
Чаще всего они:
- заявляют о наличии связей в сервисных центрах МВД;
- убеждают, что практический экзамен можно сдать без личного присутствия;
- гарантируют положительный результат;
- требуют предоплату или полную оплату на банковские карты физических лиц;
После получения денег мошенники либо перестают выходить на связь, либо высылают по почте пластиковое водительское удостоверение, которое не отображается в приложении “Дія”. По сути, это подделка, из-за которой возможны неприятности с силовыми структурами.
Риски не ограничиваются финансовыми потерями
Помимо потери средств, пострадавшие нередко передают мошенникам копии паспорта, налогового номера и других документов.
Такие персональные данные могут быть использованы для:
- других мошеннических схем;
- оформления фиктивных документов;
- незаконного использования личной информации.
Как уберечься
Главный сервисный центр МВД и Киберполиция рекомендуют:
- пользоваться исключительно официальными государственными сервисами;
- не переходить по ссылкам из сомнительных Telegram-каналов или сообщений;
- не вводить банковские и личные данные на неизвестных сайтах;
- не отправлять копии документов незнакомым лицам.
Законный порядок получения водительского удостоверения
В МВД подчеркивают, что процедура получения водительского удостоверения одинакова для всех кандидатов и не имеет никаких исключений.
Она включает четыре обязательных этапа:
- изучение Правил дорожного движения самостоятельно или в автошколе;
- успешная сдача теоретического экзамена в сервисном центре МВД;
- прохождение практической подготовки в аккредитованной автошколе;
- личная сдача практического экзамена в сервисном центре МВД.
Перед допуском к практическому экзамену администратор проверяет документы кандидата и информацию в государственных реестрах, чтобы подтвердить прохождение обучения и наличие свидетельства об окончании практической подготовки.
В Главном сервисном центре МВД и Киберполиции призывают граждан не доверять обещаниям быстрого получения водительского удостоверения через интернет, ведь законных “обходных схем” не предусмотрено.