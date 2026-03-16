Яке запитання ставить водію польський поліцейський, щоб конфіскувати документи на авто

Радикальний план не сподобається водіям. А все розпочинається з простого запитання водієві: "Ви сплатите штраф?". Збрехати не вийде, бо в базі даних все фіксується. У разі заборгованості поліцейський на законній підставі вилучає свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Про це пише auto.dziennik.pl.

Без цього документа автомобіль, автобус, мотоцикл чи трактор опиняється поза законом, оскільки його паспортизацію водій підтвердити не зможе. Відповідно, транспортний засіб експлуатується незаконно навіть за умови реєстраційних номерів.

Наміри мають стати реальністю

Поки це наміри, але вони уже близькі до реалізації. При цьому варто зазначити, що тут акцент зроблено лише на одному з нововведень, яких передбачається не один і не два.

У 2025 році камери контролю швидкості, секційні камери контролю швидкості та системи проїзду на червоне світло "виписали" 1,3 мільйона "листів щастя" зі штрафами. Цифра CANARD доповнюється 3,89 мільйонами штрафів, виписаних поліцією.

Поліція оштрафувала громадян на понад 1,3 мільярда злотих. Це – астрономічні суми. Однак, як зазначає moto.pl, це переважно на папері…

Лише половина штрафів сплачується

У фінорганах та поліції констатують, що рівень стягнення штрафів жахливий: 50% – це максимум, бо мало бути значно більше. Рівень стягнення залишається дуже сумнівним. У сприятливі роки він сягає щонайбільше 60 відсотків.

Водії регулярно не сплачують штрафи, і поліція наразі не має суттєвих інструментів, щоб змінити цю ситуацію.

Коли водій не сплачує штраф, завдання стягнення суми лягає на податкову інспекцію. Однак руки цієї служби часто зв'язані. Проходить три роки й закінчиться термін позовної давності. Після цього штраф не підлягає стягненню.

У перекладі це звучить приблизно так: "Ви не сплатили штраф за січень – я забираю вашу реєстрацію". Колаж: Moto doradca



Втрата свідоцтво про реєстрацію авто неминуча

Уряд Польщі роками працює над рішеннями для збільшення збирання штрафів. Першою ідеєю було зробити термін давності для штрафних балів залежним від сплати штрафу. Це виявилося неефективним.

Водії швидко знайшли ключ. Спочатку вони чекають, поки закінчиться термін давності, а потім, поки штрафні бали зникнуть.

Тепер з'явилася інша ідея. Її вже назвали революційною та водночас радикальною. Якщо під час перевірки на дорозі поліцейський виявить, що водій має несплачені штрафи, він конфіскує реєстраційне свідоцтво на транспортний засіб.

Подальше використання транспортного засобу буде заборонено. Документ, буде повернуто після сплати несплачених штрафів або після закінчення терміну давності.



Водії вже позбавляються водійських прав через борги!

Запропоноване нове рішення викликає значні суперечки серед юристів. Їхні застереження зосереджені головним чином на одному аспекті: санкція є непропорційною правопорушенню. Покарання є занадто суворим, наприклад, у випадку штрафу в кілька сотень злотих.

На цьому етапі варто пам’ятати одне. У Польщі вже зараз можна позбавити водійських прав за борги. Однак, лише за борги за аліменти. У цьому випадку юристи не сумніваються у застосуванні суворих правил.

Тому ці застереження навряд чи скасують нові покарання, запропоновані для водіїв, які ігнорують штрафи. Якщо уряд вирішить їх запровадити, він саме це й зробить.

А як у сусідніх країнах?

У сусідів такі правила не менш жорсткі. Чехи конфіскують номерні знаки за неоплачені штрафи. Однак там також є ряд суперечностей.

Це підтверджує нещодавній випадок з водієм, який втратив номерні знаки орендованого автомобіля через несплачені штрафи іншими клієнтами лізингової компанії.

Подібні правила діють не лише в Чеській Республіці. За океаном також такі санкції є - у США та Австралії. Там водії, які не сплатять штраф, не зможуть поновити свої водійські права або зареєструвати свій транспортний засіб.

Однак у Великій Британії несплачені штрафи впливають на загальну довіру до громадянина в державних записах.

А що в Україні?

Закон не надає українській поліції права вилучати техпаспорт (свідоцтво про реєстрацію) виключно через заборгованість за несплачені штрафи. Однак є інші механізми, які можуть призвести до блокування рахунків або арешту самого автомобіля через виконавчу службу.

Поліція має лише три підстави для вилучення документів або транспортного засобу:

Розшук автомобіля. Ця дія настає лише після того, як виконавчий орган оголосив авто в розшук через борги. Ось тоді поліція може зупинити машину та відправити її на штрафмайданчик.

Ця дія настає лише після того, як виконавчий орган оголосив авто в розшук через борги. Ось тоді поліція може зупинити машину та відправити її на штрафмайданчик. Технічні несправності. У цьому випадку техпаспорт вилучається тимчасово. Але для цього мають бути вагомі підстави, як от серйозні поломки авто (наприклад, несправні гальма чи рульове управління), що загрожують безпеці.

У цьому випадку техпаспорт вилучається тимчасово. Але для цього мають бути вагомі підстави, як от серйозні поломки авто (наприклад, несправні гальма чи рульове управління), що загрожують безпеці. Кримінальні провадження. Це у тому випадку, коли автомобіль є речовим доказом або знаряддям злочину.

До речі, у Польщі поліція має 8 підстав, що дозволяють вилучати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.