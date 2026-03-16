Какой вопрос задает водителю польский полицейский, чтобы конфисковать документы на автомобиль

Радикальный план не понравится водителям. А все начинается с простого вопроса водителю: “Вы оплатите штраф?”. Соврать не получится, потому что в базе данных все фиксируется. В случае задолженности полицейский на законном основании изымает свидетельство о регистрации транспортного средства. Об этом пишет auto.dziennik.pl.

Без этого документа автомобиль, автобус, мотоцикл или трактор оказывается вне закона, поскольку его паспортизацию водитель подтвердить не сможет. Соответственно, транспортное средство эксплуатируется незаконно даже при условии регистрационных номеров.

Намерения должны стать реальностью

Пока это намерения, но они уже близки к реализации. При этом стоит отметить, что здесь акцент сделан лишь на одном из нововведений, которых предполагается не одно и не два.

В 2025 году камеры контроля скорости, секционные камеры контроля скорости и системы проезда на красный свет "выписали" 1,3 миллиона "писем счастья" со штрафами. Цифра CANARD дополняется 3,89 миллионами штрафов, выписанных полицией.

Полиция оштрафовала граждан на более 1,3 миллиарда злотых. Это – астрономические суммы. Однако, как отмечает moto.pl, это преимущественно на бумаге..

Только половина штрафов оплачивается

В финорганах и полиции констатируют, что уровень взыскания штрафов ужасный: 50% – это максимум, потому что должно быть значительно больше. Уровень взыскания остается очень сомнительным. В благоприятные годы он достигает максимум 60 процентов.

Водители регулярно не платят штрафы, и полиция пока не имеет существенных инструментов, чтобы изменить эту ситуацию.

Когда водитель не платит штраф, задача взыскания суммы ложится на налоговую инспекцию. Однако руки этой службы часто связаны. Проходит три года и истечет срок исковой давности. После этого штраф не подлежит взысканию.

В переводе это звучит примерно так: "Вы не оплатили штраф за январь – я забираю вашу регистрацию".



Потеря свидетельство о регистрации авто неизбежна

Правительство Польши годами работает над решениями для увеличения сбора штрафов. Первой идеей было сделать срок давности для штрафных баллов зависимым от уплаты штрафа. Это оказалось неэффективным.

Водители быстро нашли ключ. Сначала они ждут, пока закончится срок давности, а потом, пока штрафные баллы исчезнут.

Теперь появилась другая идея, которую уже назвали революционной и одновременно радикальной. Если во время проверки на дороге полицейский обнаружит, что водитель имеет неоплаченные штрафы, он конфискует регистрационное свидетельство на транспортное средство.

Дальнейшее использование транспортного средства будет запрещено. Документ, будет возвращен после уплаты неуплаченных штрафов или по истечении срока давности.



Водители уже лишаются водительских прав из-за долгов!

Предложенное новое решение вызывает значительные споры среди юристов. Их предостережения сосредоточены главным образом на одном аспекте: санкция является непропорциональной правонарушению. Наказание является слишком суровым, например, в случае штрафа в несколько сотен злотых.

На этом этапе стоит помнить одно. В Польше уже сейчас можно лишить водительских прав за долги. Однако, только за долги по алиментам. В этом случае юристы не сомневаются в применении строгих правил.

Поэтому эти предостережения вряд ли отменят новые наказания, предложенные для водителей, которые игнорируют штрафы. Если правительство решит их ввести, оно именно это и сделает.

А как в соседних странах?

У соседей такие правила не менее жесткие. Чехи конфискуют номерные знаки за неоплаченные штрафы. Однако там также есть ряд противоречий.

Это подтверждает недавний случай с водителем, который потерял номерные знаки арендованного автомобиля из-за неуплаченных штрафов другими клиентами лизинговой компании.

Подобные правила действуют не только в Чешской Республике. За океаном также такие санкции есть – в США и Австралии. Там водители, которые не оплатят штраф, не смогут восстановить свои водительские права или зарегистрировать свое транспортное средство.

Однако в Великобритании неуплаченные штрафы влияют на общее доверие к гражданину в государственных записях.

А что в Украине?

Закон не предоставляет украинской полиции права изымать техпаспорт (свидетельство о регистрации) исключительно из-за задолженности за неуплаченные штрафы. Однако есть другие механизмы, которые могут привести к блокировке счетов или аресту самого автомобиля через исполнительную службу.

Полиция имеет только три основания для изъятия документов или транспортного средства:

Розыск автомобиля. Это действие наступает только после того, как исполнительный орган объявил авто в розыск из-за долгов. Вот тогда полиция может остановить машину и отправить ее на штрафплощадку.

Это действие наступает только после того, как исполнительный орган объявил авто в розыск из-за долгов. Вот тогда полиция может остановить машину и отправить ее на штрафплощадку. Технические неисправности. В этом случае техпаспорт изымается временно. Но для этого должны быть веские основания, как вот серьезные поломки автора (например, неисправные тормоза или рулевое управление), угрожающие безопасности.

В этом случае техпаспорт изымается временно. Но для этого должны быть веские основания, как вот серьезные поломки автора (например, неисправные тормоза или рулевое управление), угрожающие безопасности. Уголовные производства. Это в том случае, когда автомобиль является вещественным доказательством или орудием преступления.

Кстати, в Польше полиция имеет 8 оснований, позволяющих изымать свидетельство о регистрации транспортного средства, но об этом в деталях можно узнать здесь.