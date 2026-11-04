Права й техпаспорт у смартфоні: водіям дозволили залишити пластик удома

Як повідомляє німецький автоклуб ADAC, масштабне цифрове оновлення для автомобілістів стартує вже наприкінці цього місяця. Відтепер посвідчення водія інтегрується у державний мобільний додаток i-Kfz, який раніше використовувався лише для зберігання електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Перехід на цифровий формат є абсолютно добровільним, тому класичні пластикові картки залишаються чинними. Під час перевірки на дорогах інспекторам буде достатньо показати екран смартфона, що суттєво спрощує життя тим, хто постійно забуває гаманець удома.

Обмеження та технічні нюанси

Щоб активувати віртуальні права, водієві знадобиться електронна ID-картка з функцією онлайн-ідентифікації та активним PIN-кодом. Сама програма i-Kfz розроблена Федеральним управлінням автомобільного транспорту і доступна для безкоштовного завантаження.

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Однак скористатися інновацією зможуть не всі власники гаджетів. Додаток підтримує операційні системи iOS починаючи з 17 версії для пристроїв Apple та Android від 12 версії для смартфонів на кшталт Samsung чи Google Pixel.

Додаток i-Kfz є безкоштовним та доступним для всіх класів транспортних засобів. Фото: сайт ADAC

Власникам техніки Huawei цифровий документ недоступний через відсутність сервісів Google Mobile Services. Також система не працює на старих моделях Motorola через брак необхідного апаратного шифрування на чипах, хоча нові флагмани бренду підтримуються без проблем.

Що робити під час поїздок за кордон

Експерти автоклубу позитивно оцінюють такий крок до цифровізації, але попереджають про важливий нюанс.

"Надзвичайно важливо, щоб використання залишалося добровільним, а захист даних був гарантований на найвищому рівні. Наразі електронне посвідчення має юридичну силу виключно на території Німеччини. Якщо ви плануєте подорож до інших країн, паперові або пластикові документи обов'язково потрібно брати з собою, – зазначають представники ADAC.

Загальноєвропейський цифровий документ водія вже передбачений новою директивою ЄС. Однак його повноцінне впровадження та визнання у всіх країнах Європи очікується не раніше 2030 року.