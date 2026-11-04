Права и техпаспорт в смартфоне: водителям разрешили оставить пластик дома

Как сообщает немецкий автоклуб ADAC, масштабное цифровое обновление для автомобилистов стартует уже в конце этого месяца. Отныне водительское удостоверение интегрируется в государственное мобильное приложение i-Kfz, которое ранее использовалось только для хранения электронного свидетельства о регистрации транспортного средства.

Переход на цифровой формат абсолютно добровольный, поэтому классические пластиковые карты остаются в силе. Во время проверки на дорогах инспекторам достаточно показать экран смартфона, что существенно упрощает жизнь тем, кто постоянно забывает кошелек дома.

Ограничения и технические нюансы

Чтобы активировать виртуальные права, водителю понадобится электронная ID-карта с функцией онлайн-идентификации и активным PIN-кодом. Сама программа i-Kfz разработана Федеральным управлением автомобильного транспорта и доступна для бесплатной загрузки.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Однако воспользоваться инновацией смогут не все владельцы гаджетов. Приложение поддерживает операционные системы iOS начиная с 17 версии для устройств Apple и Android от 12 версии для смартфонов типа Samsung или Google Pixel.

Приложение i-Kfz является бесплатным и доступным для всех классов транспортных средств. Фото: сайт ADAC

Владельцам техники Huawei цифровой документ недоступен из-за отсутствия сервисов Google Mobile Services. Также система не работает на старых моделях Motorola из-за нехватки необходимого аппаратного шифрования на чипах, хотя новые флагманы бренда поддерживаются без проблем.

Что делать во время поездок за границу

Эксперты автоклуба положительно оценивают такой шаг к цифровизации, но предупреждают о важном нюансе.

" Очень важно, чтобы использование оставалось добровольным, а защита данных была гарантирована на самом высоком уровне. В настоящее время электронное удостоверение имеет юридическую силу исключительно на территории Германии. Если вы планируете путешествие в другие страны, бумажные или пластиковые документы обязательно нужно брать с собой,– отмечают представители ADAC.

Общеевропейский цифровой документ водителя уже предусмотрен новой директивой ЕС. Однако его полноценное внедрение и признание во всех странах Европы ожидается не раньше 2030 года.