Копію Jeep Wrangler можна буде купити за ціною від 10 800 доларів, але не в Україні

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Mahindra Thar OG
Як повідомляє видання Carscoops, друге покоління індійського бестселера отримало не просто косметичний ремонт, а нову платформу. Автомобіль переїхав на сучасну раму M_Glyde 4G, отримав перероблену підвіску та потужніші двигуни, зберігши при цьому свій брутальний квадратний дизайн.
Для українського водія цифра у 10 800 доларів за новий рамний позашляховик звучить як фантастика. За ці гроші в нас можна знайти хіба що вживаний Renault Duster. Навіть топова повнопривідна версія Thar з автоматом та дизелем обійдеться менше ніж у 20 тисяч доларів. Для порівняння, оригінальний Jeep Wrangler в Індії коштує від 69 тисяч доларів – тобто замість одного "американця" можна купити цілий автопарк з шести Mahindra.
Що змінилося під капотом та в салоні
Позашляховик отримав відчутну прибавку до потужності. Відтепер 2,2-літровий турбодизель видає 150 кінських сил, а 2,0-літровий бензиновий мотор – 160 "коней". Обидва агрегати працюють у парі з 6-ступінчастою механікою або автоматом.
Повний привід доповнено електронним блокуванням заднього диференціала та режимами для бруду, піску й снігу. Ба більше, повнопривідні версії мають салон, який можна мити зі шланга – у підлозі передбачені спеціальні дренажні отвори.
Чому ми не побачимо його в Україні
- Здавалося б, такий бюджетний і витривалий автомобіль став би ідеальним варіантом для українських фермерів чи навіть для потреб ЗСУ. Проте є дві суттєві перепони. По-перше, в Індії лівосторонній рух, тому всі Thar випускаються з правим кермом.
- По-друге, концерн Stellantis (власник бренду Jeep) пильно стежить за Mahindra і через суди блокує будь-які спроби експортувати ці "клони" на ринки Європи, США чи Австралії. Тому цей цікавий апарат так і залишиться екзотикою для внутрішнього ринку.