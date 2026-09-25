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Копію Jeep Wrangler можна буде купити за ціною від 10 800 доларів, але не в Україні

Індійська компанія Mahindra випустила серйозно оновлену версію свого рамного позашляховика Thar OG, який зовні є майже точною копією Jeep Wrangler. Головною фішкою моделі залишається її ціна – базову версію можна придбати всього за 10 800 доларів.
Індійський позашляховик Mahindra Thar OG: ціна, характеристики, фото

ФОТО: Carscoops|

Mahindra Thar OG

Данило Северенчук
logo25 вересня, 15:10
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Як повідомляє видання Carscoops, друге покоління індійського бестселера отримало не просто косметичний ремонт, а нову платформу. Автомобіль переїхав на сучасну раму M_Glyde 4G, отримав перероблену підвіску та потужніші двигуни, зберігши при цьому свій брутальний квадратний дизайн.

Для українського водія цифра у 10 800 доларів за новий рамний позашляховик звучить як фантастика. За ці гроші в нас можна знайти хіба що вживаний Renault Duster. Навіть топова повнопривідна версія Thar з автоматом та дизелем обійдеться менше ніж у 20 тисяч доларів. Для порівняння, оригінальний Jeep Wrangler в Індії коштує від 69 тисяч доларів – тобто замість одного "американця" можна купити цілий автопарк з шести Mahindra.

Що змінилося під капотом та в салоні

Позашляховик отримав відчутну прибавку до потужності. Відтепер 2,2-літровий турбодизель видає 150 кінських сил, а 2,0-літровий бензиновий мотор – 160 "коней". Обидва агрегати працюють у парі з 6-ступінчастою механікою або автоматом.

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Повний привід доповнено електронним блокуванням заднього диференціала та режимами для бруду, піску й снігу. Ба більше, повнопривідні версії мають салон, який можна мити зі шланга – у підлозі передбачені спеціальні дренажні отвори.

Чому ми не побачимо його в Україні

  • Здавалося б, такий бюджетний і витривалий автомобіль став би ідеальним варіантом для українських фермерів чи навіть для потреб ЗСУ. Проте є дві суттєві перепони. По-перше, в Індії лівосторонній рух, тому всі Thar випускаються з правим кермом.
  • По-друге, концерн Stellantis (власник бренду Jeep) пильно стежить за Mahindra і через суди блокує будь-які спроби експортувати ці "клони" на ринки Європи, США чи Австралії. Тому цей цікавий апарат так і залишиться екзотикою для внутрішнього ринку.
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