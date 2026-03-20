Представлено найповільніший Bugatti в історії – це велосипед, що коштує як авто

Йдеться не про новий автомобіль, а про ексклюзивний шосейний велосипед, створений у співпраці з британською компанією Factor Bikes. Іронія в тому, що це, мабуть, найповільніший “Bugatti”, який можна купити адже його швидкість залежить виключно від фізичної форми власника.

Основою для спеціальної версії став велосипед Factor One – одна з найшвидших моделей у світі, сертифікована за стандартами Union Cycliste Internationale, пише Motor1. Проте у версії Bugatti інженери вирішили вийти за межі класичних обмежень і створити щось унікальне.

Рама виконана з карбону зі спеціальним плетінням, яке відсилає до оздоблення кузовів гіперкарів Bugatti. Вилка стала ширшою, що дозволило покращити аеродинаміку та стабільність на високих швидкостях. Кожна деталь створена з акцентом на мінімальну вагу та максимальну ефективність.

Деталі, які формують характер

Особливу увагу приділили не лише техніці, а й дизайну. Велосипед отримав фірмовий відтінок “French Racing Blue” – дійсго легендарний гоночний синій колір Bugatti. Сідло обшите алькантарою, а гальмівні диски поєднують карбон і сталь. Однак, головною дизайнерською “фішкою” став символ танцюючого слона – елемент, створений братом засновника компанії Рембрандтом Бугатті. Цей знак давно асоціюється з історією бренду і додає велосипеду колекційної цінності.

Лімітована серія

Виробництво Bugatti Factor One суворо обмежене лише 250 екземплярів на весь світ. Базова ціна стартує приблизно від 23 999 доларів, але фінальна вартість може зрости залежно від індивідуальних налаштувань. Для порівняння, стандартний Factor One коштує значно дешевше, а у портфоліо бренду є ще дорожчі моделі, як-от трековий Factor Hanzō Track Paris Edition, який оцінюється майже у 60 тисяч доларів.

Розкіш без двигуна: для кого цей “Bugatti”?

Цей велосипед радше не просто транспорт, а іміджевий аксесуар для поціновувачів бренду. Для власників гіперкарів Bugatti така покупка виглядає логічним доповненням до колекції, навіть якщо швидкість тут залежить не від кінських сил, а від сили ніг.