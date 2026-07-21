Представлено новий Mercedes-Maybach GLS: еталон у світі флагманських кросоверів

Зовнішній вигляд позашляховика отримав низку виразних оновлень. Передня частина автомобіля привертає увагу фірмовою решіткою радіатора із підсвіченим написом "MAYBACH" у рамці. На окремих ринках покупцям також пропонуватиметься підсвічування вертикальної трипроменевої зірки Mercedes-Benz на капоті. У фарах використані вишукані деталі із "рожевим золотом".

Задня частина кросовера отримала оновлені ліхтарі з тривимірним зоряним мотивом та хромованими елементами, які візуально об'єднані молдингом на кришці багажника. Палітру кольорів кузова розширено новими відтінками, включаючи ексклюзивне двоколірне фарбування Dark petrol non-metallic / verde silver metallic.

Справжнім шедевром інженерного мистецтва стали 23-дюймові колісні диски. У їхньому центрі розміщено трипроменеву зірку Mercedes-Benz, яка завдяки спеціальному підшипниковому механізму та силі тяжіння завжди залишається у строго вертикальному положенні під час руху автомобіля. Крім того, модель оснащена електричними висувними підніжками з анодованого алюмінію, які висуваються менш ніж за одну секунду після відкриття дверей.

У нічний час підніжка підсвічується LED-стрічкою, а на землю проєктується логотип Maybach. Для прихильників особливого стилю підготовлено пакет Night Series з елементами з темного хрому, темними анодованими підніжками, ексклюзивними 23-дюймовими дисками та особливими варіантами оздоблення салону.

Інтер'єр, преміальний комфорт та шумоізоляція

Салон Mercedes-Maybach GLS розроблений як приватна зона відпочинку. Центром цифрової панелі став новий екран мультимедіа MBUX Superscreen із декількома дисплеями під єдиним склом, графікою в стилі Maybach та акцентами кольору "рожеве золото". До дефлекторів обдуву інтегровано вентиляційні елементи у формі гондол для точного спрямування повітряного потоку.

Значну увагу приділено зручності посадці: багатоконтурні передні сидіння отримали нову функцію масажу в подушках сидінь, а задні мультиконтурні крісла Executive вперше для моделі GLS оснащені розширеним масажем, який охоплює ділянку литок. Оздоблення інтер'єру доповнено новою шкірою Nappa, а також новими декоративними вставками з горіхового дерева та спеціальної тканини.

Між задніми кріслами передбачено холодильник для двох пляшок шампанського об'ємом 0,75 літра. Преміальна акустична система Burmester 3D Surround Sound із підтримкою технології Dolby Atmos отримала два додаткові динаміки в задній частині (загалом 15 динаміків) та підсилювач потужністю 710 Вт.

Покращення акустичного комфорту досягнуто за рахунок додаткової ізоляції моторного щита та трансмісійного тунелю спеціальними матами, звукопоглинаючої піни в кузовних порожнинах та нових важких покриттів на кришці двигуна. Очищення повітря в салоні забезпечує електричний фільтр, який іонізує дрібний пил та повністю оновлює повітря приблизно кожні 90 секунд.

Потужність V8, підвіска та нові цифрові системи

Під капотом Mercedes-Maybach GLS 680 встановлено оновлений бітурбо 4,0-літровий двигун V8 (M177 EVO) з технологією 48-вольтового "м'якого гібрида". Потужність бензинового мотора становить 450 кВт (612 кінських сил) й 850 Нм крутного моменту.

Електрична система забезпечує короткочасний приріст потужності на 23 кінські сили та 205 Нм крутного моменту. Ця зв’язка дозволяє кросоверу масою 2810 кг розганятися від 0 до 100 км/год за 4,5 секунди, а його максимальна швидкість становить 250 км/год. Динаміку та плавність ходу забезпечують наступні передові інженерні рішення:

Пневматична підвіска AIRMATIC із функцією прогнозування стану дорожнього покриття на основі хмарних даних.

Опційна активна система E-ACTIVE BODY CONTROL, яка завдяки 20 датчикам та 5 процесорам аналізує та корегує роботу підвіски 1000 разів на секунду, а в режимі CURVE нахиляє кузов у бік повороту до 3 градусів для зменшення бічних перевантажень.

Модифіковане рульове керування з більш прямим передавальним відношенням для високої точності.

Автомобіль працює під управлінням операційної системи MB.OS з підтримкою оновлень через інтернет. Голосовий помічник MBUX Virtual Assistant використовує генеративний штучний інтелект на базі ChatGPT, Microsoft Bing та Google Gemini. За безпеку відповідає суперкомп'ютер із продуктивністю до 254 трильйонів операцій на секунду, який обробляє дані з 10 зовнішніх камер, 5 радарів та 12 ультразвукових датчиків.

Система MB.DRIVE ASSIST PRO пропонує функцію напівзахищеного водіння другого рівня для міських умов від парковки до пункту призначення. Інтелектуальна технологія автопаркування підтримує діагональне паркування та маневрування заднім ходом із запам'ятовуванням останніх 150 метрів шляху.

Виробництво оновленого Mercedes-Maybach GLS організовано на заводі в місті Таскалуса, штат Алабама (США), де ручне збирання та фінальне оздоблення салону здійснює спеціально підготовлена команда майстрів. Прийом замовлень на новий Mercedes-Maybach GLS уже стартував у Китаї. У Сполучених Штатах Америки та країнах Європи замовлення відкриються наприкінці липня 2026 року, після чого модель з'явиться і на інших світових ринках.