Представлен новый Mercedes-Maybach GLS: эталон в мире флагманских кроссоверов

Внешний вид внедорожника претерпел ряд заметных обновлений. Передняя часть автомобиля привлекает внимание фирменной решеткой радиатора с подсвеченной надписью "MAYBACH" в рамке. На отдельных рынках покупателям также будет предлагаться подсветка вертикальной трехлучевой звезды Mercedes-Benz на капоте. В фарах использованы изысканные детали из "розового золота".

Задняя часть кроссовера получила обновленные фонари с трехмерным звездным мотивом и хромированными элементами, которые визуально объединены молдингом на крышке багажника. Палитра цветов кузова расширена новыми оттенками, включая эксклюзивную двухцветную окраску Dark petrol non-metallic / verde silver metallic.

Настоящим шедевром инженерного искусства стали 23-дюймовые колесные диски. В их центре расположена трехлучевая звезда Mercedes-Benz, которая благодаря специальному подшипниковому механизму и силе тяжести всегда остается в строго вертикальном положении во время движения автомобиля. Кроме того, модель оснащена электрическими выдвижными подножками из анодированного алюминия, которые выдвигаются менее чем за одну секунду после открытия дверей.

В ночное время подножка подсвечивается LED-лентой, а на землю проецируется логотип Maybach. Для ценителей особого стиля подготовлен пакет Night Series с элементами из темного хрома, темными анодированными подножками, эксклюзивными 23-дюймовыми дисками и особыми вариантами отделки салона.

Интерьер, премиальный комфорт и шумоизоляция

Салон Mercedes-Maybach GLS разработан как частная зона отдыха. Центральным элементом цифровой панели стал новый мультимедийный экран MBUX Superscreen с несколькими дисплеями под единым стеклом, графикой в стиле Maybach и акцентами цвета "розовое золото". В дефлекторы обдува интегрированы вентиляционные элементы в форме гондол для точного направления воздушного потока.

Большое внимание уделено удобству посадки: многоконтурные передние сиденья получили новую функцию массажа в подушках сидений, а задние мультиконтурные кресла Executive впервые для модели GLS оснащены расширенным массажем, охватывающим область икр. Отделка салона дополнена новой кожей Nappa, а также новыми декоративными вставками из орехового дерева и специальной ткани.

Между задними креслами предусмотрен холодильник для двух бутылок шампанского объемом 0,75 литра. Премиальная акустическая система Burmester 3D Surround Sound с поддержкой технологии Dolby Atmos получила два дополнительных динамика в задней части (всего 15 динамиков) и усилитель мощностью 710 Вт.

Улучшение акустического комфорта достигнуто за счет дополнительной изоляции моторного отсека и трансмиссионного туннеля специальными матами, звукопоглощающей пены в кузовных полостях и новых тяжелых покрытий на крышке двигателя. Очистку воздуха в салоне обеспечивает электрический фильтр, который ионизирует мелкую пыль и полностью обновляет воздух примерно каждые 90 секунд.

Мощность V8, подвеска и новые цифровые системы

Под капотом Mercedes-Maybach GLS 680 установлен обновленный битурбированный 4,0-литровый двигатель V8 (M177 EVO) с технологией 48-вольтового "мягкого гибрида". Мощность бензинового двигателя составляет 450 кВт (612 лошадиных сил) и 850 Нм крутящего момента.

Электрическая система обеспечивает кратковременный прирост мощности на 23 лошадиные силы и 205 Нм крутящего момента. Такая комбинация позволяет кроссоверу массой 2810 кг разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч. Динамику и плавность хода обеспечивают следующие передовые инженерные решения:

Пневматическая подвеска AIRMATIC с функцией прогнозирования состояния дорожного покрытия на основе облачных данных.

Опциональная активная система E-ACTIVE BODY CONTROL, которая благодаря 20 датчикам и 5 процессорам анализирует и корректирует работу подвески 1000 раз в секунду, а в режиме CURVE наклоняет кузов в сторону поворота до 3 градусов для уменьшения боковых перегрузок.

Модифицированное рулевое управление с более прямым передаточным отношением для высокой точности.

Автомобиль работает под управлением операционной системы MB.OS с поддержкой обновлений через Интернет. Голосовой помощник MBUX Virtual Assistant использует генеративный искусственный интеллект на базе ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini. За безопасность отвечает суперкомпьютер с производительностью до 254 триллионов операций в секунду, который обрабатывает данные с 10 внешних камер, 5 радаров и 12 ультразвуковых датчиков.

Система MB.DRIVE ASSIST PRO предлагает функцию полуавтономного вождения второго уровня для городских условий – от парковки до пункта назначения. Интеллектуальная технология автоматической парковки поддерживает диагональную парковку и маневрирование задним ходом с запоминанием последних 150 метров пути.

Производство обновленного Mercedes-Maybach GLS организовано на заводе в городе Таскалуса, штат Алабама (США), где ручную сборку и финальную отделку салона осуществляет специально подготовленная команда мастеров. Прием заказов на новый Mercedes-Maybach GLS уже начался в Китае. В Соединенных Штатах Америки и странах Европы прием заказов откроется в конце июля 2026 года, после чего модель появится и на других мировых рынках.