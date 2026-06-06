Представлено спортивну версію пікапа Volkswagen Amarok: як вона виглядає

На відміну від більшості автовиробників, які створюють екстремальні версії пікапів для суворого бездоріжжя, розробники W600 обрали інший напрямок, зосередившись на покращенні керованості на асфальті та спортивному стилі, зазначає Carscoops.

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Офіційна презентація спеціальної серії відбулася в Австралії, яка стане основним ринком збуту для цієї моделі. Початок перших поставок автомобілів до дилерських центрів заплановано на серпень 2026 року.

Візуальні зміни та преміальне оснащення салону

Екстер'єр модернізованого пікапа отримав значну кількість оригінальних елементів, які виділяють його на тлі стандартної моделі. Передня частина прикрашена нестандартним бампером із решіткою радіатора у формі стільників, яка доповнена інтегрованою світлодіодною стрічкою, а також збільшеними повітрозабірниками та ексклюзивною захисною пластиною.

Візуальну спортивність підкреслюють суттєво розширені колісні арки, в яких встановлено 20-дюймові легкосплавні диски, взуті у високопродуктивні шини Michelin. Додатково автомобіль оснастили бічними підніжками з електричним приводом, дугою безпеки в колір кузова, фірмовими логотипами спецверсії та двома патрубками вихлопної системи, що забезпечують глибший звук.

Внутрішній простір пікапа також зазнав якісних змін, що натякають на його вишуканий характер. У салоні встановлено сидіння з високоякісною шкіряною оббивкою та електрорегулюванням у 10 напрямках для переднього ряду. На підголівниках крісел та підлогових килимках з'явилися логотипи Walkinshaw, а на педалях – алюмінієві накладки.

Технічне оснащення включає преміальну аудіосистему Harman Kardon з 8 динаміками, 12-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, модуль для бездротової зарядки смартфонів, опціональну кришку для вантажної платформи з електричним рулонним механізмом.

Шасі для динамічного водіння та стандартний двигун

Найважливіші технічні зміни приховані під кузовом пікапа. Інженери повністю демонтували стандартну підвіску, призначену для бездоріжжя, і замінили її унікальною ходовою частиною, розробленою спільно з компанією Koni. Нові елементи підвіски, пофарбовані для легкої ідентифікації в яскраво-синій колір, отримали індивідуальні налаштування та новий задній стабілізатор поперечної стійкості. Це дозволило досягти точнішого керування в поворотах і вищої плавності ходу, зберігши при цьому міцність класичної рамної конструкції автомобіля.

Попри серйозну модернізацію шасі, силова установка залишилася абсолютно стандартною. Під капотом VW Amarok W600 встановлено заводський 3,0-літровий турбодизель V6, який видає 247 кінських сил і 600 Нм крутного моменту. Керівник підрозділу VW Commercial в Австралії Натан Джонсон пояснив, що потужніший двигун від Ford Ranger Raptor є недоступним для використання в архітектурі Amarok.

Проте менеджер з продукції Майкл Ченсі натякнув, що в майбутньому ситуація може змінитися. Під час презентації він зазначив, що Walkinshaw історично відомий своїми високопродуктивними проєктами, тому компанія розглядає варіанти подальшого форсування двигунів, хоча конкретних підтверджень наразі немає.

Перспективи позашляхової версії та географія продажів

Наразі офіційна вартість VW Amarok W600 для австралійського ринку не оголошена. Очікується, що новинка розташується в ієрархії вище поточної флагманської версії Amarok Aventura, яка коштує від 82 990 австралійських доларів (близько 59 445 доларів). Спеціальні версії від Walkinshaw будуть доступні виключно для покупців в Австралії та Новій Зеландії, хоча представники бренду не виключають можливості розширення географії в майбутньому.