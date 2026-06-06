Представлена спортивная версия пикапа Volkswagen Amarok: как она выглядит

В отличие от большинства автопроизводителей, которые создают экстремальные версии пикапов для сурового бездорожья, разработчики W600 выбрали другое направление, сосредоточившись на улучшении управляемости на асфальте и спортивном стиле, отмечает Carscoops.

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Официальная презентация специальной серии состоялась в Австралии, которая станет основным рынком сбыта для этой модели. Начало первых поставок автомобилей в дилерские центры запланировано на август 2026 года.

Визуальные изменения и премиальное оснащение салона

Экстерьер модернизированного пикапа получил значительное количество оригинальных элементов, которые выделяют его на фоне стандартной модели. Передняя часть украшена нестандартным бампером с решеткой радиатора в форме сот, которая дополнена интегрированной светодиодной лентой, а также увеличенными воздухозаборниками и эксклюзивной защитной пластиной.

Визуальную спортивность подчеркивают существенно расширенные колесные арки, в которых установлены 20-дюймовые легкосплавные диски, обутые в высокопроизводительные шины Michelin. Дополнительно автомобиль оснастили боковыми подножками с электрическим приводом, дугой безопасности в цвет кузова, фирменными логотипами спецверсии и двумя патрубками выхлопной системы, обеспечивающими более глубокий звук.

Внутреннее пространство пикапа также претерпело качественные изменения, намекающие на его изысканный характер. В салоне установлены сиденья с высококачественной кожаной обивкой и электрорегулировкой в 10 направлениях для переднего ряда. На подголовниках кресел и напольных ковриках появились логотипы Walkinshaw, а на педалях – алюминиевые накладки.

Техническое оснащение включает премиальную аудиосистему Harman Kardon с 8 динамиками, 12-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, модуль для беспроводной зарядки смартфонов, опциональную крышку для грузовой платформы с электрическим рулонным механизмом.

Шасси для динамичного вождения и стандартный двигатель

Важнейшие технические изменения скрыты под кузовом пикапа. Инженеры полностью демонтировали стандартную подвеску, предназначенную для бездорожья, и заменили ее уникальной ходовой частью, разработанной совместно с компанией Koni. Новые элементы подвески, окрашены для легкой идентификации в ярко-синий цвет, получили индивидуальные настройки и новый задний стабилизатор поперечной устойчивости. Это позволило достичь более точного управления в поворотах и более высокой плавности хода, сохранив при этом прочность классической рамной конструкции автомобиля.

Несмотря на серьезную модернизацию шасси, силовая установка осталась абсолютно стандартной. Под капотом VW Amarok W600 установлен заводской 3,0-литровый турбодизель V6, который выдает 247 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Руководитель подразделения VW Commercial в Австралии Натан Джонсон объяснил, что более мощный двигатель от Ford Ranger Raptor недоступен для использования в архитектуре Amarok.

Однако менеджер по продукции Майкл Ченси намекнул, что в будущем ситуация может измениться. Во время презентации он отметил, что Walkinshaw исторически известен своими высокопроизводительными проектами, поэтому компания рассматривает варианты дальнейшего форсирования двигателей, хотя конкретных подтверждений пока нет.

Перспективы внедорожной версии и география продаж

Сейчас официальная стоимость VW Amarok W600 для австралийского рынка не объявлена. Ожидается, что новинка расположится в иерархии выше текущей флагманской версии Amarok Aventura, которая стоит от 82 990 австралийских долларов (около 59 445 долларов). Специальные версии от Walkinshaw будут доступны исключительно для покупателей в Австралии и Новой Зеландии, хотя представители бренда не исключают возможности расширения географии в будущем.