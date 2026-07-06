Прем'єр-міністерка Японії змінила службовий лімузин на розкішний позашляховик Toyota Century

Автомобіль із культовим значком фенікса прийшов на заміну однойменному седану, який списали після п'яти років активної експлуатації в урядовому гаражі, зазначає Carscoops.

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Перша поява нового урядового автомобіля в Токіо

Новий позашляховик прем'єр-міністра вперше зафіксували в японській столиці кілька днів тому. Місцеві ЗМІ відстежили маршрут автомобіля, який перевозив Санае Такаїчі з її офіційної резиденції до будівлі Національного парламенту, а згодом – до міжнародного аеропорту Ханеда.

Кортеж глави уряду виглядав контрастно: попереду рухався масивний чорний кросовер, а супровід та охорону забезпечував парк седанів Lexus LS попереднього покоління. Екстер'єр урядового Toyota Century має кілька характерних особливостей:

Спеціальна ліврея: автомобіль пофарбований у глибокий повністю чорний колір, без звичного для цієї моделі двоколірного забарвлення кузова;

автомобіль пофарбований у глибокий повністю чорний колір, без звичного для цієї моделі двоколірного забарвлення кузова; Спецсигнали: за решіткою радіатора інтегровані сині ідентифікаційні вогні та стробоскопи;

за решіткою радіатора інтегровані сині ідентифікаційні вогні та стробоскопи; Елементи безпеки: спереду встановлено додаткове дзеркало заднього виду, а сам автомобіль оснащений багатоспицевими легкосплавними дисками з товстостінними шинами. Панелі кузова та скло майже напевно приховують високий рівень бронезахисту.

Причини оновлення автопарку та питання вартості

Згідно з офіційними урядовими документами, на які посилаються японські ЗМІ, попередній службовий автомобіль прем'єр-міністерки повністю вичерпав встановлений ліміт пробігу та підлягав плановій заміні. Позашляховик замінив седан Century третього покоління, який уряд закупив у квітні 2020 року, коли посаду прем'єр-міністра ще обіймав Сіндзо Абе.

Головний секретар Кабінету міністрів Мінору Кіхара під час спілкування з журналістами видання Response підтвердив факт оновлення автопарку, зазначивши, що транспортні засоби замінюють з урахуванням їхнього поточного технічного стану.

Водночас чиновник відмовився оприлюднити точну вартість закупівлі чи детальні технічні характеристики цього екземпляра, пославшись на суворі міркування національної безпеки. Для порівняння, цивільна пасажирська версія цієї моделі на внутрішньому ринку Японії коштує від 27 мільйонів єн (приблизно 167 100 доларів США).

Технічні переваги та характеристики кросовера

Перехід першої особи держави з класичного лімузина на високий позашляховик зумовлений прагненням до більшого комфорту. Кузов кросовера забезпечує значно легшу посадку та висадку, а також пропонує додатковий простір над головою в пасажирській зоні. З технічного боку позашляховик є передовим електрифікованим продуктом: