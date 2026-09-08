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Прем'єрна Tatra Force 8×8: армійська вантажівка отримала кабіну на шістьох

Компанія Tatra Trucks представила на оборонній виставці MSPO-2026 у польському Кельце нову військову версію Tatra Force третього покоління. Вантажівка у конфігурації 8×8 отримала подовжену чотиридверну кабіну, розраховану на екіпаж до шести осіб.
Tatra Trucks дебютувала у Польщі з вантажівкою Force 8х8 і дворядною кабіною

ФОТО: Tatra Trucks|

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Валентин Ожго
logo8 вересня, 16:50
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Як розповідає на своїй ФБ-сторінці Tatra Trucks, машину оснастили модернізованим 12-циліндровим дизелем Tatra T3D-930 з повітряним охолодженням. Двигун робочим об’ємом близько 19 літрів розвиває 450 кВт, або приблизно 612 к.с..

Силовий агрегат працює разом з автоматичною коробкою передач Allison. Максимальна швидкість заявлена на рівні 100 км/год.

Це – армійський статус

Чотиридверна кабіна розроблена спеціально для військових машин. Вона отримала додаткові елементи захисту, сучасний інтер’єр та цифровізовану панель приладів.

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Force 8×8 розрахована на експлуатацію у важких умовах. Її повна маса може сягати 44 тонн, а вантажність - 25,5 тонни. Така конфігурація дозволяє використовувати шасі для перевезення військових вантажів, обладнання та спеціальних надбудов.

Конструкція зберігає характерну для Tatra центральну опорну трубу та незалежну підвіску напівосей. Фото: Tatra Trucks

Ставка на прохідність

Центральна рама-хребет та незалежна підвіска є одними з головних особливостей конструкції Tatra. Саме вони мають забезпечувати високу прохідність важкої вантажівки на бездоріжжі та стабільність під час руху пересіченою місцевістю.

Прем’єра нової Tatra Force 8×8 відбулася в рамках MSPO-2026, який проходить у польському місці Кельце 8–11 вересня. Машина представлена у бортовому виконанні та стала однією з новинок експозиції Tatra Trucks і групи CSG.

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