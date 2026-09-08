Премьерная Tatra Force 8×8: армейский грузовик получил кабину на шестерых

Как рассказывает на своей ФБ-странице Tatra Trucks, машину оснастили модернизированным 12-цилиндровым дизелем Tatra T3D-930 с воздушным охлаждением. Двигатель рабочим объемом около 19 литров развивает 450 кВт, или примерно 612 л.с.

Силовой агрегат работает вместе с автоматической коробкой Allison. Максимальная скорость заявлена на уровне 100 км/ч.

Это – армейский статус

Четырехдверная кабина разработана специально для военных машин. Она получила дополнительные элементы защиты, современный интерьер и цифровую приборную панель.

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Force 8×8 рассчитана на эксплуатацию в тяжелых условиях. Ее полная масса может достигать 44 тонн, а грузоподъемность – 25,5 тонны. Такая конфигурация позволяет использовать шасси для перевозки военных грузов, оборудования и специальных надстроек.

Конструкция хранит характерную для Tatra центральную опорную трубу и независимую подвеску полуосей. Фото: Tatra Trucks

Ставка на проходимость

Центральная рама-хребет и независимая подвеска являются одними из главных особенностей конструкции Tatra. Именно они должны обеспечивать высокую проходимость тяжелого грузовика на бездорожье и стабильность при движении по пересеченной местности.

Премьера новой Tatra Force 8×8 состоялась в рамках MSPO-2026, проходящего в польском месте Кельце 8 – 11 сентября. Машина представлена в бортовом исполнении и стала одной из новинок экспозиции Tatra Trucks и группы CSG.