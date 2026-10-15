"Преміум теж ламається": понад 30 тисяч S-Class мають ризик відмови гальм

Як повідомляє видання Motor1, американська Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) ініціювала масштабну сервісну кампанію для 30 064 автомобілів Mercedes-Benz. Під приціл потрапили флагманські седани S-Class, розкішні Mercedes-Maybach та заряджені версії від Mercedes-AMG, випущені з лютого 2021 року до кінця листопада 2024 року.

Чому це небезпечно?

Головна проблема ховається у передніх гальмівних шлангах. З часом через постійне нагрівання та механічні навантаження матеріал шланга втрачає міцність. Це призводить до мікротріщин, витоку гальмівної рідини, а в найгіршому сценарії – до повного розриву магістралі. Для водія це означає різке падіння тиску в гідравлічній системі та небезпечне збільшення гальмівного шляху.

Найгірше те, що дефект проявляється раптово. Єдиним попередженням може стати червоний індикатор рівня гальмівної рідини на панелі приладів, який загоряється, коли витік уже почався.

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Які моделі поїдуть на сервіс

Левова частка проблемних авто – це модифікації S580 4Matic (майже 17 тисяч одиниць) та S500 4Matic (понад 7 тисяч). Також на сервіс доведеться заїхати власникам плагін-гібридів S580 e, топових AMG S63 E Performance та ексклюзивних Maybach S680 і S580. Виробник запевняє, що наразі не зафіксовано жодних аварій чи травм через цю несправність.

Дилери Mercedes-Benz безкоштовно замінять проблемні шланги на нові, з посиленою конструкцією. Офіційні листи власникам дефектних авто почнуть розсилати 27 листопада 2026 року. Компанія вже виправила цей недолік на конвеєрі – усі машини, зібрані після 28 листопада 2024 року, отримали модернізовані деталі та не підпадають під цю сервісну кампанію.