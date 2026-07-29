Продажі нових вантажівок у ЄС зросли майже на 10%: дизель утримує лідерство

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), у січні – червні 2026 року в країнах ЄС зареєстрували 171 933 нові вантажівки, що на 9,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основним драйвером зростання став сегмент важких вантажівок, продажі яких збільшилися на 11,1%.

"Європейський ринок комерційного транспорту продовжує відновлюватися попри геополітичну нестабільність. Водночас асоціація наголошує, що подальше поширення транспорту з нульовими викидами стримує недостатній розвиток зарядної та водневої інфраструктури, особливо для важких вантажівок, – зазначають в ACEA

Нідерланди стали одним із лідерів

Найбільший приріст серед великих європейських ринків продемонстрували Нідерланди. Там реєстрації нових вантажівок зросли одразу на 47,5% – до 8 661 автомобіля.

Також суттєве зростання зафіксували:

Польща – +25,9%;

Іспанія – +13,2%;

Німеччина – +7,1%.

Французький ринок за підсумками першого півріччя залишився практично на рівні минулого року.

Нові реєстрації комерційних транспортних засобів у ЄС. Інфографіка: ACEA

Електровантажівки швидко набирають популярність

Сегмент електричних вантажівок продовжує демонструвати найвищі темпи зростання. За шість місяців 2026 року в ЄС зареєстрували 8 235 нових електровантажівок, що на 47,7% більше, ніж роком раніше.

Завдяки цьому їхня частка ринку зросла з 3,6% до 4,8%.

Найбільший внесок у розвиток цього сегмента зробили Німеччина, Нідерланди та Франція. На ці три країни припало 74% усіх реєстрацій електровантажівок у Євросоюзі.

Нові комерційні транспортні засоби за джерелом живлення. Інфографіка: ACEA



Дизель усе ще безальтернативний

Попри стрімке зростання продажів електричних моделей, дизельні вантажівки залишаються беззаперечними лідерами європейського ринку.

У першому півріччі 2026 року на автомобілі з дизельними двигунами припало 92,1% усіх нових реєстрацій вантажівок. При цьому їхні продажі також зросли — на 9,3% у річному вимірі.

Зростають продажі фургонів і автобусів

Позитивна динаміка спостерігається і в інших сегментах комерційного транспорту. Продажі нових фургонів у ЄС збільшилися на 1,9% – до 742 759 одиниць, а ринок автобусів зріс одразу на 22,7%, досягнувши 22 590 нових машин.