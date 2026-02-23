В Ужгороді виявили не сертифіковані автокрісла: що робити споживачам - незрозуміло

Про порушення вимог безпечності продукції в згаданому обласному центрі на своїй ФБ-сторінці та сайті повідомила Укртрансбезпека. Йдеться про автомобільні крісла для транспортування дітей ТМ "Evenflo", які не відповідали встановленим вимогам законодавства.

Щоправда, локація та назва компанії (продавця, постачальника) не вказуються, що виглядає трохи дивно, оскільки мова не йде про режимний об'єкт військового призначення чи критичну інфраструктуру.

Конкретика в дефіциті

Відтак споживач отримав неповну інформацію про згаданий продукт. Саме тому незрозуміло, де цей товар був на момент перевірки – у продажу на полиці магазину, на складі, в транспортному засобі під час перевезення тощо.

Не ясно й походження товару. Якщо це контрафактна підробка, то це одна справа, коли ж це оригінальна продукція, але ввезена контрабандним шляхом без відповідної документації, то інше. Як і те, що це може бути оригінальний продукт виробника, але не внесений до реєстру для одержання прибутку "поза касою" чи уникнення податкових платежів.

Дитячі крісла тепер у статусі держтаємниці

Повідомлення про те, що "За виявлені порушення складено протокол та винесено постанови. Відповідальність — 136 000 гривень" нічого нового споживачеві не дає, оскільки він так і нічого не дізнався про товар, який у світі має попит, а в Ужгороді виявився поза законом.

Ось це крісло супроводжує інформацію Укртрансбезпеки. Однак якась конкретна інформація про нього у повідомленні відсутня. Фото: сайт Укртрансбезпеки

Нагадаємо, в Україні діє офіційне представництво Evenflo Company Inc, чия продукція має гарну репутацію та високі рейтинги. Є сподівання, що відтіля надійде більш конкретна інформація щодо утаємничених крісел.

Контрафакт може бути, але потрібні докази

Як показав моніторинг Авто24, прямих доказів контрафактних дитячих автокрісла американського бренду Evenflo в Україні за останні роки не виявлено, хоча на запити англійською мовою кілька сповіщень про підробки Evenflo на світових ринках надійшло.