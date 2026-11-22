Як повідомляє німецький автоклуб AvD, спільно з тестовим агентством TEMPOTIRE фахівці випробували покришки 225/45 R 17 на автомобілі Audi A3. До списку піддослідних потрапили як преміальні моделі, так і відверто бюджетні варіанти, які оцінювали за поведінкою на снігу, мокрому та сухому покритті.

Головним розчаруванням сезону стали результати моделей бюджетного сегмента, де одразу три китайські шини отримали вердикт "не рекомендовано". Йдеться про Triangle WinterX TW401, Double Coin DW-300 та Rockblade Icecruiser 1, які показали відверто слабкі результати.

Тест зимових шин від AvD на Audi A3

Ці покришки продемонстрували серйозні проблеми з керованістю та гальмуванням, особливо в критичних ситуаціях. "Ціна не може бути єдиним критерієм при виборі гуми, адже різниця в безпеці між лідерами та аутсайдерами залишається колосальною", – наголошують німецькі експерти.

Хто став лідером випробувань

На противагу аутсайдерам, преміальні бренди показали найвищий клас. Абсолютним переможцем стала модель Pirelli Cinturato Winter 3, яка буквально на волосину випередила Michelin Alpin 7 завдяки кращій стійкості до аквапланування в поворотах.

Обидва лідери отримали загальну оцінку 4,51 бала. Високі результати та статус "дуже добре" також здобули Goodyear UltraGrip Performance 3, Continental WinterContact TS 870 та Bridgestone Blizzak 6.

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Детальні результати тестування AvD 2026

Для зручності вибору публікуємо повну таблицю з оцінками всіх 15 протестованих моделей зимових шин. Оцінювання проводилося за п'ятибальною шкалою, де 5 – це максимальний результат.

Модель Вердикт (Бал) Сніг Мокро Сухо Економічність/Екологія Орієнтовна ціна в Європі Pirelli Cinturato Winter 3 Дуже добре (4.51) 4.39 4.60 4.50 4.56 € 140 Michelin Alpin 7 Дуже добре (4.51) 4.50 4.33 4.37 4.92 € 160 Goodyear UltraGrip Performance 3 Дуже добре (4.49) 4.44 4.48 4.34 4.75 € 151 Continental WinterContact TS 870 Дуже добре (4.43) 4.37 4.43 4.44 4.51 € 151 Bridgestone Blizzak 6 Дуже добре (4.41) 4.37 4.37 4.36 4.57 € 133 Kumho WinterCraft WP52+ Добре (4.27) 4.30 4.29 4.23 4.26 € 91 Hankook Winter i*cept RS³ Добре (4.26) 4.29 4.27 4.05 4.43 € 110 Nexen Winguard Sport 3 Добре (4.24) 4.29 4.12 4.24 4.35 € 81 Linglong Sport Master Winter Добре (4.20) 4.16 4.19 4.32 4.16 € 69 Giti GitiWinter W2 Рекомендовано (4.23)* 4.37 4.12 4.22 4.19 € 80 Falken Eurowinter HS02 Pro Рекомендовано (4.16)* 4.01 4.22 4.30 4.19 € 104 Toyo Observe EWS1 Рекомендовано (4.15)* 3.81 4.38 4.34 4.15 € 89 Triangle WinterX TW401 Не рекомендовано (3.90)* 4.28 3.65 3.72 3.88 € 66 Double Coin DW-300 Не рекомендовано (3.58)* 4.71 2.22 3.67 3.84 € 84 Rockblade Icecruiser 1 Не рекомендовано (3.02)* 4.86 1.34 2.26 3.55 € 65

Зірочкою у таблиці позначені моделі, загальний бал яких було примусово знижено через відверто слабкі показники в одній із ключових дисциплін безпеки (наприклад, на мокрому чи сухому асфальті).

Загалом, цьогорічні випробування підтверджують просту істину: сучасні зимові шини топового сегмента забезпечують максимальний контроль над авто. А от водіям, які шукають найдешевші варіанти, варто бути вкрай обережними, щоб економія не обернулася проблемами на першому ж слизькому повороті.