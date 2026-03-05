Kögel представила причіп для електровантажівок: чим він особливий

Основою новинки став перевірений часом причіп Light Plus, відомий своєю легкою конструкцією. Це, насамперед, дозволяє збільшити корисне навантаження та зменшити витрати пального.

Однак у новій версії конструкцію оптимізували саме для електричного транспорту, який швидко набирає популярності в Європі. Про це йдеться в офіційному релізі Kögel.

Електричні фури у попиті зростатимуть

За прогнозами аналітиків, уже у 2026 році частка важких електровантажівок на ринку може зрости з приблизно 3% до понад 5%, а продажі таких машин сягнуть близько 20 тисяч одиниць. Цьому сприяють жорсткіші екологічні вимоги ЄС, розширення модельного ряду електровантажівок, розвиток зарядної інфраструктури та пільги для транспорту з нульовими викидами.

Водночас перевізники стикаються з технічною проблемою. Хоча правила ЄС дозволяють електричним автопоїздам мати більшу загальну масу — до 42 тонн — обмеження на навантаження на осі залишаються незмінними. Через вагу батарей часто перевантажується ведуча вісь тягача, що зменшує допустиму масу вантажу.

Вага батареї все ще велика

Це допоки лишається проблемою. Щоб вирішити це питання, інженери Kögel скоротили відстань від шкворня до першої осі причепа на 300 мм. Завдяки такому рішенню навантаження на ведучу вісь тягача може зменшитися майже на 2 тонни порівняно зі стандартним тентованим напівпричепом.

Це дозволяє уникнути перевантаження та ефективніше використовувати можливості магістральних акумуляторних тягачів.

В чому виграє перевізник

Завдяки тому інженерному рішенню перевізники можуть суттєво збільшити корисне навантаження. Якщо зі стандартним причепом електровантажівка перевозить близько 20 тонн, то з оптимізованим Kögel Light Plus цей показник може зрости приблизно на 4 тонни, залежно від моделі тягача.

Таким чином, новий причіп допомагає транспортним компаніям ефективніше використовувати електровантажівки, дотримуватися законодавчих вимог і підвищувати економічність перевезень у період переходу логістики до безвуглецевих технологій.