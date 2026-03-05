Kögel представила прицеп для электрогрузовиков: чем он особенный

Основой новинки стал проверенный временем прицеп Light Plus, известный своей легкой конструкцией. Это, прежде всего, позволяет увеличить полезную нагрузку и уменьшить расход топлива.

Однако в новой версии конструкцию оптимизировали именно для электрического транспорта, который быстро набирает популярность в Европе. Об этом говорится в официальном релизе Kögel.

Электрические фуры в спросе будут расти

По прогнозам аналитиков, уже в 2026 году доля тяжелых электрогрузовиков на рынке может вырасти с примерно 3% до более 5%, а продажи таких машин достигнут около 20 тысяч единиц. Этому способствуют жесткие экологические требования ЕС, расширение модельного ряда электрогрузовиков, развитие зарядной инфраструктуры и льготы для транспорта с нулевыми выбросами.

В то же время перевозчики сталкиваются с технической проблемой. Хотя правила ЕС позволяют электрическим автопоездам иметь большую общую массу - до 42 тонн - ограничения на нагрузку на оси остаются неизменными. Из-за веса батарей часто перегружается ведущая ось тягача, что уменьшает допустимую массу груза.

Вес батареи все еще большой

Это пока остается проблемой. Чтобы решить этот вопрос, инженеры Kögel сократили расстояние от шкворня до первой оси прицепа на 300 мм. Благодаря такому решению нагрузка на ведущую ось тягача может уменьшиться почти на 2 тонны по сравнению со стандартным тентованным полуприцепом.

Это позволяет избежать перегрузки и более эффективно использовать возможности магистральных аккумуляторных тягачей.

В чем выигрывает перевозчик

Благодаря этому инженерному решению перевозчики могут существенно увеличить полезную нагрузку. Если со стандартным прицепом электрогрузовик перевозит около 20 тонн, то с оптимизированным Kögel Light Plus этот показатель может вырасти примерно на 4 тонны, в зависимости от модели тягача.

Таким образом, новый прицеп помогает транспортным компаниям эффективнее использовать электрогрузовики, соблюдать законодательные требования и повышать экономичность перевозок в период перехода логистики к безуглеродным технологиям.