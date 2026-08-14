Прифронтові комунальні господарства отримали важку спецтехніку з Німеччини

Уже доставлено сім машин, ще одна вантажівка має прибути найближчим часом. Техніка працюватиме на аварійно-відновлювальних роботах. Про це йдеться в релізах мерії міста та обласної воєнної адміністрації.

Для прифронтового міста та громад області такий транспортний транш знаковий і на часі. Після ворожих обстрілів та шахедно-ракетних атак доводиться ремонтувати водогони, дороги, розбирати завали й нова техніка цьому сприятиме.



MAN із краном-маніпулятором

Найбільшим обсягом в пакеті допомоги стали універсальні машини MAN TGS 33.400 із крано-маніпуляторною установкою Palfinger.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Автівка має вантажність близько 11 тонн, а КМУ дає змогу не лише перевозити, а й самостійно завантажувати та монтувати важке обладнання.

Тривісні вантажівки MAN TGS 33.400 в пакеті "три в одному" – вантажівка, КМУ та самоскид. Фото: мерія та ОВА

MAN TGS 33.400 оснащується 10,5-літровим рядним шестициліндровим турбодизелем потужністю 400 к.с. і крутним моментом до 1900 Нм.

Фото: мерія Запоріжжя

Тут додається блокування диференціалів та ресорна підвіска, що роблять машину придатною для роботи поза асфальтом.

Телескопічний Magni замість кількох машин

Для "Міських теплових мереж" передали телескопічний навантажувач Magni THA 4.5.10. Він здатний підіймати до 4,5 тонни вантажу на висоту до 9,6 м, а максимальний виліт стріли становить 6,2 м.

Машина оснащена 170-сильним дизелем FPT, гідростатичною трансмісією та повним приводом 4х4. Три режими керування колесами дозволяють працювати у стислих умовах, а кліренс 382 мм додає прохідності.

Телескопічний навантажувач Magni THA 4.5.10. Фото: мерія та ОВА

Такий навантажувач може використовуватися для переміщення труб, обладнання та будматеріалів, а також монтажних і демонтажних робіт.

Develon для важких вантажів

Ще одним поповненням став фронтальний навантажувач Develon DL280-7 масою близько 15,8 тонни. Його 190-сильний дизель працює з ковшем об’ємом 2,8 м³, а вантажне зусилля сягає 138 кН.

Фронтальний навантажувач Develon DL280-7 на ринку ніби й новачок, але уже давно знайомий – раніше бренд належав Doosan. Фото: мерія та ОВА

Крім того, комунальники отримали бетонозмішувачі, автокрани та інші вантажівки. Ще один MAN із платформою та краном-навантажувачем очікують найближчим часом.

Цю техніку планують використовувати для ремонту тепломереж, ліквідації аварій, переміщення конструкцій та відновлення пошкоджених об’єктів.

Спецавтопарк оновлено, але потреба в техніці ще велика

Нову спецтехніку передали концерну "Міські теплові мережі" та комунальним підприємствам "Універс" й "Облводоканал".

Ця техніка посилить наші комунальні підприємства та допоможе їм швидше й безпечніше реагувати на аварійні ситуації, зокрема в умовах можливих тривалих знеструмлень в час блекаутів

"В умовах війни така техніка має особливе значення. Її можна оперативно використовувати для ліквідації наслідків обстрілів і відновлення пошкоджених об’єктів теплопостачання. Зокрема, для транспортування та монтажу труб, обладнання котелень та інших конструкцій, – зазначила секретар Запорізької міськради Регіна Харченко.

В пакеті допомоги також були інші машини, в т.ч. один бетонозмішувач, автокран, а також інший спецтранспорт (відео дивися за цим посиланням тут). Нині техніка перебуває в процедурі реєстрації й поетапного введення в операційний процес.