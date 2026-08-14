Прифронтовые коммунальные хозяйства получили тяжелую спецтехнику из Германии

Уже доставлено семь машин, еще один грузовик должен прибыть в ближайшее время. Техника будет работать на аварийно-восстановительных работах. Об этом говорится в релизах мэрии города и областной военной администрации.

Для прифронтового города и громад области такой транспортный транш знаковый и актуален. После вражеских обстрелов и шахедно-ракетных атак приходится ремонтировать водопроводы, дороги, разбирать завалы и новая техника этому будет способствовать.



MAN с краном-манипулятором

Наибольшим объемом в пакете помощи стали универсальные машины MAN TGS 33.400 с краноманипуляторной установкой Palfinger.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Автомобиль имеет грузоподъемность около 11 тонн, а КМУ позволяет не только перевозить, но и самостоятельно загружать и монтировать тяжелое оборудование.

Трехосные грузовики MAN TGS 33.400 в пакете "три в одном" – грузовик, КМУ и самосвал. Фото: мэрия и ОВА

MAN TGS 33.400 оснащается 10,5-литровым рядным шестицилиндровым турбодизелем мощностью 400 л.с. и крутящим моментом до 1900 Нм.

Фото: мэрия Запорожья

Здесь добавляется блокировка дифференциалов и рессорная подвеска, делающая машину пригодной для работы вне асфальта.

Телескопический Magni вместо нескольких машин

Для "Городских тепловых сетей" был передан телескопический погрузчик Magni THA 4.5.10. Он способен поднимать до 4,5 тонн груза на высоту до 9,6 м, а максимальный вылет стрелы составляет 6,2 м.

Машина оснащена 170-сильным дизелем FPT, гидростатической трансмиссией и полным приводом 4х4. Три режима управления колесами позволяют работать в сжатых условиях, а клиренс 382 мм добавляет проходимость.

Телескопический погрузчик Magni THA 4.5.10. Фото: мэрия и ОВА

Погрузчик может использоваться для перемещения труб, оборудования и стройматериалов, а также монтажных и демонтажных работ.

Develon для тяжелых грузов

Еще одним пополнением стал фронтальный погрузчик Develon DL280-7 массой около 15,8 тонн. Его 190-сильный дизель работает с ковшом объемом 2,8 м3, а грузовое усилие достигает 138 кН.

Фронтальный погрузчик Develon DL280-7 на рынке вроде и новичок, но уже давно знакомый – ранее бренд принадлежал Doosan. Фото: мэрия и ОВА

Кроме того, коммунальщики получили бетоносмесители, автокраны и другие грузовики. Еще один MAN с платформой и краном-погрузчиком ожидают в ближайшее время.

Эту технику планируется использовать для ремонта теплосетей, ликвидации аварий, перемещения конструкций и восстановления поврежденных объектов.

Спецавтопарк обновлен, но потребность в технике еще велика

Новая спецтехника была передана концерну "Городские тепловые сети" и коммунальным предприятиям "Универс" и "Облводоканал".

Эта техника усилит наши коммунальные предприятия и поможет им быстрее и безопаснее реагировать на аварийные ситуации, в частности, в условиях возможных длительных обесточений во время блекаутов.

" В условиях войны такая техника имеет особое значение. Его можно оперативно использовать для ликвидации последствий обстрелов и восстановления поврежденных объектов теплоснабжения. В частности, для транспортировки и монтажа труб, оборудования котельных и других конструкций,– отметила секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко.

В пакете помощи были другие машины, в т.ч. один бетоносмеситель, автокран, а также другой спецтранспорт (видео смотри по этой ссылке здесь ). В настоящее время техника находится в процедуре регистрации и поэтапного ввода в операционный процесс.