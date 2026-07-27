В Україну везли присадки для пального, які насправді виявилися чистим спиртом

Орієнтовна вартість незаконно переміщеного вантажу становить майже 97 млн грн. Як повідомляє на своїх ресурсах Генпрокуратура України та БЕБ у Київській області, організатор та двоє спільників використовували заздалегідь зареєстроване на підставну особу підприємство для оформлення імпорту.

Схема була примітивною, але вона певний час результативно діяла й давала гарний фінансовий зиск учасникам змови. Вони у митних документах змінювали найменування та код товару, декларуючи спирт як присадку до пального, а також подавали свідомо неправдиві відомості про вміст вантажу.

Підозри та розслідування

Упродовж вересня-жовтня 2024 року за цією схемою через державний кордон було переміщено понад 117 тонн спирту. За інформацією слідства, водії вантажівок не знали про справжній характер вантажу.

Виявлено трьох учасників ймовірних протиправних дій, але їх коло може розширитися, оскільки слідство триває. Фото: Генпрокуратура, БЕБ

Однак згодом все з'ясувалися. Трьом громадянам України повідомлено про підозру за фактами контрабанди підакцизних товарів у великих розмірах, внесення неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації юридичної особи та використання підроблених документів.

Дії підозрюваних кваліфіковано за:

ч. 2 ст. 201-4 КК України – переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі;

ч. 2 ст. 205-1 КК України – внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які надані для державної реєстрації юридичної особи, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України – використання завідомо підроблених документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації схеми, а також канали подальшого збуту незаконно ввезеної сировини.