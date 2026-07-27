В Украину везли присадки для горючего, которые оказались чистым спиртом

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Задержанным участникам сговора объявлено подозрение, но это еще не вечер...
Примерная стоимость незаконно перемещенного груза составляет почти 97 млн грн. Как сообщает на своих ресурсах Генпрокуратура Украины да БЭБ в Киевской области, организатор и два сообщника использовали заранее зарегистрированное на подставное лицо предприятие для оформления импорта.
Схема была примитивной, но она некоторое время результативно действовала и давала хорошую финансовую выгоду участникам сговора. Они в таможенных документах изменяли наименование и код товара, декларируя спирт в качестве присадки к горючему, а также подавали заведомо ложные сведения о содержании груза.
Подозрения и расследование
В течение сентября-октября 2024 г. по этой схеме через государственную границу было перемещено более 117 тонн спирта. По информации следствия, водители грузовиков не знали о подлинном характере груза.
Выявлены три участника вероятных противоправных действий, но их круг может расшириться, поскольку следствие продолжается. Фото: Генпрокуратура, БЭБ
Однако впоследствии все выяснились. Трем гражданам Украины сообщено о подозрении по фактам контрабанды подакцизных товаров в крупных размерах, внесении ложных сведений в документы для государственной регистрации юридического лица и использования поддельных документов.
Действия подозреваемых квалифицированы по:
- ч. 2 ст. 201-4 УК Украины– перемещение через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля подакцизных товаров, совершенное по предварительному сговору группой лиц в большом размере;
- ч. 2 ст. 205-1 УК Украины– внесение заведомо ложных сведений в документы, предоставленные для государственной регистрации юридического лица, совершенные по предварительному сговору группой лиц;
- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины– использование заведомо подложных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к организации схемы, а также каналы последующего сбыта незаконно ввозимого сырья.