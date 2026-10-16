Приватники економлять, а юрособи нарощують автопарк: які нові авто розгрібають українці

За даними асоціації Укравтопром, загальна структура ринку чітко розділилася: 64% усіх реалізованих легковиків забрали приватні клієнти, тоді як частка корпоративних закупівель склала 36%. Цікаво, що динаміка продажів пішла в різні боки.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, звичайні автомобілісти стали купувати на 16% менше нових машин. Натомість корпоративний сегмент показав впевнене зростання на 8%, що свідчить про активне оновлення робочих автопарків.

Що обирають звичайні водії

Купуючи машину для себе чи родини, українці традиційно віддають перевагу надійним японським та корейським кросоверам. Абсолютним бестселером у приватному секторі став Toyota RAV-4, який розійшовся тиражем у 2343 екземпляри.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Другу сходинку впевнено тримає Hyundai Tucson із показником 1521 продане авто. Замикає трійку лідерів стильна Mazda CX5, яку обрали 1158 покупців. Також до п'ятірки улюбленців потрапили практичний Skoda Kodiaq (927 одиниць) та рамний позашляховик Toyota Prado (912 одиниць).

Робочі конячки

У юридичних осіб критерії вибору дещо інші – тут на першому місці стоїть витривалість та вартість обслуговування. Саме тому беззаперечним лідером корпоративного автопарку став Renault Duster, який придбали аж 2712 разів.

На другому місці опинилася Skoda Octavia (834 авто), яка ідеально підходить для менеджерської ланки. Третю позицію забрав місткий кросовер Skoda Kodiaq із результатом 639 машин.

Цікаво, що улюбленець приватників Toyota RAV-4 також користується попитом у бізнесу – 610 проданих одиниць і четверте місце в рейтингу. Замикає корпоративну п'ятірку витривалий пікап Toyota Hilux, який обрали 558 разів.