Частники экономят, а юрлица наращивают автопарк: какие новые авто разгребают украинцы

По данным ассоциации Укравтопром, общая структура рынка четко разделилась: 64% всех реализуемых легковушек забрали частные клиенты, тогда как доля корпоративных закупок составила 36%. Интересно, что динамика продаж пошла в разные стороны.

Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, обычные автомобилисты стали покупать на 16% меньше новых машин. Корпоративный сегмент показал уверенный рост на 8%, что свидетельствует об активном обновлении рабочих автопарков.

Что выбирают обычные водители

Покупая машину для себя или семьи, украинцы традиционно предпочитают надежные японские и корейские кроссоверы. Абсолютным бестселлером в частном секторе стал Toyota RAV-4, разошедшийся тиражом в 2343 экземпляра.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Вторую строчку уверенно держит Hyundai Tucson с показателем 1521 года проданное авто. Замыкает тройку лидеров стильная Mazda CX5, избранная 1158 покупателями. Также в пятерку любимцев попали практичный Skoda Kodiaq (927 единиц) и рамный внедорожник Toyota Prado (912 единиц).

Рабочие лошадки

У юридических лиц критерии выбора несколько иные– здесь на первом месте стоит выносливость и стоимость обслуживания. Именно поэтому безоговорочным лидером корпоративного автопарка стал Renault Duster, который приобрели 2712 раз.

На втором месте оказалась Skoda Octavia (834 авто), идеально подходящая для менеджерского звена. Третью позицию забрал вместительный кроссовер Skoda Kodiaq с результатом 639 машин.

Интересно, что любимец частников Toyota RAV-4 также пользуется спросом у бизнеса– 610 проданных единиц и четвертое место в рейтинге. Замыкает корпоративную пятерку выносливый пикап Toyota Hilux, который был выбран 558 раз.