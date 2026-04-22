“Авто для фронту” виявилися примарою: як псевдоволонтери виманили у військових мільйонні суми

У переданих до суду матеріалах йдеться про те, що фігуранти справи пропонували вигадані автомобілі на продаж, нахабно користуючись довірою людей до волонтерського руху та соціальних мережі.

Розроблена схема було примітивною, але діяла бездоганно. Фігуранти прикривалися гуманітарними місіями та допомогою ЗСУ. Про це йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Схема під прикриттям допомоги

Упродовж січня – серпня 2025 року учасники групи розміщували оголошення у Facebook, зокрема в спільноті "Авто для ЗСУ". Клієнтам пропонували машини за привабливими цінами, створюючи враження дешевих цін закупки та легального ввезення транспорту з-за кордону.

Комунікацію будували максимально переконливо: один учасник представлявся волонтером, інший – митним брокером, ще один – перевізником. Для правдоподібності надсилали фото та копії документів реальних волонтерів.

Як виманювали гроші

Потенційним покупцям, а це переважно були військовослужбовці ЗСУ, повідомляли, що авто вже прямує в Україну. Далі просили оплатити"супутні витрати": розмитнення, страхування, пальне чи доставку, а також надати фото військового квитка.

Проти чотирьох підозрюваних звинувачувальний акт уже в суді, але це ще не вся "бригада". Фото: Офіс Генпрокурора

Після отримання коштів зв’язок із "продавцями" зникав. Жоден автомобіль потерпілим так і не передали.

Масштаб збитків і підозри

Задокументовано більше десятка епізодів, в яких жертвами схеми стали 11 військовослужбовців. Загальна сума збитків сягає майже 1 млн грн. Усі потерпілі подали цивільні позови для відшкодування шкоди.

На підставі таких протизаконних діянь усім чотирьом фігурантам справи висунуто звинувачення у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

П'ятому учаснику цього "колективу" звинувачення висунути не вдалося, бо він у бігах. Однак це справа часу – того учасника протиправних дій оголошено у розшук.

Що далі

Справу розглядатиме суд. Водночас, відповідно до законодавства, підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведено обвинувальним вироком.