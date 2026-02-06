Псевдоволонтери відкупилися чотирма гуманітарними машинами

За даними слідства, організатор знаходив автомобілі в країнах Європи. Його спільники переганяли транспорт в Україну. Про все це за матеріалами справи йдеться у релізі прокуратури.

Під час митного оформлення вони зазначали, що автівки ввозяться як гуманітарна допомога для ЗСУ на запит благодійних фондів. Але то так було в декларації.

Масштаби незаконної діяльності

Насправді ж автомобілі продавали, а отриманий прибуток ділили між учасниками схеми. Упродовж 2024–2025 років підозрювані ввезли до України 27 автомобілів. Їхня загальна вартість перевищує 4,1 мільйона гривень.

Через незаконне оформлення державний бюджет недоотримав майже 4,9 мільйона гривень митних платежів, зокрема:

ввізного мита;

акцизного податку;

податку на додану вартість.

Які обвинувачення висунули підозрюваним

Фігурантам справи інкримінують:

контрабанду підакцизних товарів;

ухилення від сплати податків у значних розмірах, вчинене організованою групою.

Часткове відшкодування збитків

На даний момент обвинувачені вже відшкодували державі понад 2,8 мільйона гривень збитків. Також вони передали для потреб ЗСУ чотири автомобілі.

Яке покарання загрожує

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років, із можливим позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна.