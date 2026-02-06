Псевдоволонтеры откупились четырьмя гуманитарными машинами

По данным следствия, организатор находил автомобили в странах Европы. Его сообщники перегоняли транспорт в Украину. Обо всем этом по материалам дела говорится в релизе прокуратуры.

Во время таможенного оформления они отмечали, что машины ввозятся как гуманитарная помощь для ВСУ на запрос благотворительных фондов. Но это так было в декларации.

Масштабы незаконной деятельности

На самом деле автомобили продавали, а полученную прибыль делили между участниками схемы. В течение 2024–2025 годов подозреваемые ввезли в Украину 27 автомобилей. Их общая стоимость превышает 4,1 миллиона гривен.

Из-за незаконного оформления государственный бюджет недополучил почти 4,9 миллиона гривен таможенных платежей, частности:

ввозной пошлины;

акцизного налога;

налога на добавленную стоимость.

Какие обвинения предъявили подозреваемым

Фигурантам дела инкриминируют:

контрабанду подакцизных товаров;

уклонение от уплаты налогов в значительных размерах, совершенное организованной группой.

Частичное возмещение убытков

На данный момент обвиняемые уже возместили государству более 2,8 миллиона гривен убытков. Также они передали для нужд ВСУ четыре автомобиля.

Какое наказание грозит

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет, с возможным лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.