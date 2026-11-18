Як повідомляє видання Motor1, Департамент транспортних засобів Каліфорнії (DMV) офіційно змінив дозвіл на експлуатацію для компанії, додавши жорстке обмеження на рух магістралями. Хоча юрисдикція відомства закінчується на кордоні штату, компанія вирішила перестрахуватися та зупинила швидкісні поїздки також у Фініксі, Маямі та Остіні.

Останньою краплею для чиновників стали дві конкретні події, що трапилися на початку листопада 2026 року. Спочатку відразу три безпілотники проігнорували знаки та заїхали на закриту ділянку ремонту траси US Route 101 поблизу Берлінгейма.

Вже наступного дня інший автономний автомобіль відзначився на шосе Interstate 280 у Сан-Франциско. Роботаксі спробувало обігнати патрульні машини, які штучно сповільнювали потік, через що поліцейському довелося різко підрізати безпілотник, аби змусити його зупинитися.

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Реакція компанії та наслідки для пасажирів

Представники бренду намагаються згладити ситуацію, називаючи ці випадки поодинокими. "Ми старанно та відповідально працюємо з DMV Каліфорнії та іншими офіційними особами штату, щоб відновити роботу на автострадах", – зазначив речник Waymo.

Наразі звичайні поїздки міськими вулицями тривають у штатному режимі. На швидкісних трасах автомобілі також можна зустріти, але тепер за їхнім кермом обов'язково сидять живі водії-випробувачі. Компанія продовжує апелювати до своєї статистики, заявляючи про зниження кількості серйозних аварій на 95 відсотків порівняно з живими водіями.

Проте регулятора ці цифри не переконали, адже це вже друга подібна примусова зупинка сервісу за рік. Тепер, перш ніж безпілотники знову пустять на траси, розробникам доведеться на практиці довести, що їхня система здатна адекватно розпізнавати ремонтні зони та спецтранспорт. Точних термінів завершення перевірок влада поки не називає.