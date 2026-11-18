Как сообщает издание Motor1, Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) официально изменил разрешение на эксплуатацию для компании, добавив жесткое ограничение на движение по магистралям. Хотя юрисдикция ведомства заканчивается на границе штата, компания решила перестраховаться и остановила скоростные поездки в Финиксе, Майами и Остине.

Последней каплей для чиновников стали два конкретных события, произошедших в начале ноября 2026 года. Сначала сразу три беспилотника проигнорировали знаки и заехали на закрытый участок ремонта трассы US Route 101 вблизи Берлингейма.

Уже на другой день другой автономный автомобиль отличился на шоссе Interstate 280 в Сан-Франциско. Работакси попыталась обогнать патрульные машины, искусственно замедлявшие поток, из-за чего полицейскому пришлось резко подрезать беспилотник, чтобы заставить его остановиться.

Реакция компании и последствия для пассажиров

Представители бренда пытаются сгладить ситуацию, называя эти случаи единичными. "Мы усердно и ответственно работаем с DMV Калифорнии и другими официальными лицами штата, чтобы возобновить работу на автострадах", – отметил спикер Waymo.

В настоящее время обычные поездки по городским улицам продолжаются в штатном режиме. На скоростных трассах автомобили тоже можно встретить, но теперь за их рулем обязательно сидят живые водители-испытатели. Компания продолжает апеллировать к своей статистике, заявляя о снижении количества серьезных аварий на 95 процентов по сравнению с живыми водителями.

Однако регулятор эти цифры не убедили, ведь это уже вторая подобная принудительная остановка сервиса за год. Теперь, прежде чем беспилотники снова пустят на трассы, разработчикам придется на практике доказать, что их система способна адекватно распознавать ремонтные зоны и спецтранспорт. Точных сроков завершения проверок власти пока не называют.