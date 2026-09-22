У Нідерландах масово "зашивають" узбіччя металевими болардами: відома причина

Як повідомляють експерти RTL Нідерланди, дорожнє управління Rijkswaterstaat взялося за широкі узбіччя, аварійні смуги та виїзди з паркінгів. План передбачає монтаж міцних стовпчиків із пластиковими кришками, які неможливо демонтувати чи посунути силою.

Найбільше нововведення вдарить по маршрутах на півдні країни, зокрема у провінціях Лімбург та Північний Брабант. Саме там фіксують найінтенсивніший трафік комерційного транспорту.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Боротьба з паркуванням на узбіччі

Раніше голландці вже тестували подібну практику на виїздах із популярних зон відпочинку. Але тоді використовували тимчасові переносні конструкції, тоді як зараз йдеться про капітальне та довгострокове рішення.

Перші результати цієї кампанії вже можна побачити на власні очі. Стаціонарні боларди з'явилися вздовж жвавої автомагістралі A16, що з'єднує Роттердам із бельгійським кордоном, особливо в районі Газелдонка.

За незаконно зупинену на узбіччі автомагістралі вантажівку дорожні інспектори або поліцейські можуть виписати штраф у розмірі 320 євро плюс ще 9 євро за адміністративні витрати. Фото: 40ton.net

Реакція перевізників та реальна проблема

Голландська асоціація перевізників TLN жорстко розкритикувала ініціативу дорожників. Представники організації наголошують, що водії порушують правила вимушено, оскільки їм просто ніде стати на обов'язкову паузу.

Нідерланди – це країна з найбільшим трафіком і найменшою кількістю паркувальних місць. Цю тему, зокрема, дуже активно просувають журналісти регіональної щоденної газети BN DeStem, яка видається в Нідерландах (див. відео нижче).

" Коли немає місця для паркування, а законодавство щодо часу водіння та відпочинку вимагає зупинки, іноді не залишається іншого варіанту, окрім як зупинитися на стоянку. Рішення полягає не у встановленні болардів на узбіччі, а, перш за все, у розширенні кількості паркувальних місць для вантажівок, – заявили в асоціації. TLN

Карта Нідерландів із дефіцитом паркомісць для вантажівок (tekort truckparkeerplaatsen) за регіонами. Інфографіка: RTL Нідерланди

Проблема дефіциту тисяч місць для вантажівок обговорюється роками, але уряд її вперто ігнорує. Тому позиція TLN максимально чітка: замість того, щоб витрачати бюджети на металеві стовпчики, владі варто нарешті інвестувати в розбудову нормальної інфраструктури для далекобійників.