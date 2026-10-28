Радикальні зміни від Mazda: бренд ліквідує кросовер CX-70 заради нової стратегії

Як повідомляє Motor1, керівництво компанії вирішило покласти край плутанині в американському модельному ряді середньорозмірних SUV. Відтепер покупцям не доведеться ламати голову над вибором між двома майже ідентичними машинами.

Базова версія оновленого CX-90 стартує в США з позначки 41 345 доларів. Якщо ж вам потрібен саме дворядний салон, доведеться обирати між комплектаціями 3.3 Turbo Premium Sport за 48 525 доларів та потужнішою Turbo S Premium Sport, яка обійдеться у 55 185 доларів. Цікава фішка для власників дворядних версій – сидіння другого ряду тепер складаються одним дотиком. Це значно полегшує доступ до збільшеного багажного відсіку, коли потрібно швидко завантажити габаритні речі.

Техніка та комфорт

Інженери Mazda також серйозно попрацювали над ходовою частиною. Усі моделі 2027 року отримали модернізовану поперечину задньої підвіски та оновлені сайлентблоки, що має зробити їзду розбитими дорогами значно м'якшою. Під капотом залишається перевірена класика.

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Покупцям пропонують 3,3-літрову рядну турбошістку на 280 або 340 кінських сил, яка працює в парі з 48-вольтовою гібридною системою та восьмиступеневим автоматом. Нікуди не зник і плагін-гібрид на базі 2,5-літрового двигуна. Ця установка видає 323 сили та дозволяє проїхати виключно на електротязі близько 43 кілометрів.

Нові опції та кольори

Оснащення стало багатшим вже в базі. Навіть початкова версія має 19-дюймові диски, електропривод багажника, тризонний клімат-контроль та підтримку Apple CarPlay і Android Auto. Топові комплектації тепер хизуються вбудованим голосовим помічником Alexa та фірмовою онлайн-навігацією.

Крім того, палітру кузовів розширили новими відтінками, серед яких стильні Navy Blue Mica та Aero Gray Metallic. Представники бренду сподіваються, що перетворення CX-90 на єдине сімейство середньорозмірних кросоверів зменшить плутанину в дилерських центрах.