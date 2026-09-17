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Радикальні зміни від Volvo: шведи готують 13 нових моделей до 2030 року

Шведський бренд Volvo розпочинає наймасштабніше оновлення модельного ряду за свою 99-річну історію, плануючи випустити 13 нових авто до 2030 року. Для українських водіїв це означає появу цілої низки сучасних електромобілів та гібридів з надшвидкою зарядкою і новим підходом до продажів.
Volvo випустить 13 нових моделей до 2030 року: електромобілі та гібриди

ФОТО: Volvo|

Volvo XC70 PHEV

Данило Северенчук
logo17 вересня, 16:10
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Як повідомляє видання InsideEVs, компанія Volvo готується до безпрецедентного кроку. До кінця десятиліття на ринок вийде одразу 13 нових моделей, з яких сім призначені для Європи та США, а ще шість розробляються спеціально для Китаю. Такий крок став відповіддю на падіння продажів бренду в першій половині цього року.

Надшвидка зарядка та нові технології

Що це означає для нас на практиці? Європейські моделі, які традиційно потрапляють і на український ринок, будуть побудовані на сучасних платформах SPA2 та SPA3. Головна інновація – підтримка 800-вольтової архітектури. Це означає, що нові електромобілі Volvo заряджатимуться на швидкісних станціях за лічені хвилини, що зробить дальні поїздки значно комфортнішими.

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Які моделі чекати водіям

Очікується, що всі нові авто для західних ринків будуть повністю електричними або гібридами третього покоління. За попередніми даними, вже у 2028 році ми можемо побачити електричні версії седана S60 та універсала V70. Крім того, лінійку поповнить абсолютно новий кросовер EX50.

Купувати стане простіше

Окрім самих машин, Volvo змінює і підхід до клієнта. Компанія обіцяє максимально прозорі ціни, спрощені комплектації та спеціальні версії авто для швидкої доставки. Це дозволить уникнути довгих місяців очікування замовленого автомобіля. Завдяки новим платформам і програмному забезпеченню машини регулярно отримуватимуть оновлення "по повітрю".

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