Радикальні зміни від Volvo: шведи готують 13 нових моделей до 2030 року

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Volvo XC70 PHEV
Як повідомляє видання InsideEVs, компанія Volvo готується до безпрецедентного кроку. До кінця десятиліття на ринок вийде одразу 13 нових моделей, з яких сім призначені для Європи та США, а ще шість розробляються спеціально для Китаю. Такий крок став відповіддю на падіння продажів бренду в першій половині цього року.
Надшвидка зарядка та нові технології
Що це означає для нас на практиці? Європейські моделі, які традиційно потрапляють і на український ринок, будуть побудовані на сучасних платформах SPA2 та SPA3. Головна інновація – підтримка 800-вольтової архітектури. Це означає, що нові електромобілі Volvo заряджатимуться на швидкісних станціях за лічені хвилини, що зробить дальні поїздки значно комфортнішими.
Які моделі чекати водіям
Очікується, що всі нові авто для західних ринків будуть повністю електричними або гібридами третього покоління. За попередніми даними, вже у 2028 році ми можемо побачити електричні версії седана S60 та універсала V70. Крім того, лінійку поповнить абсолютно новий кросовер EX50.
Купувати стане простіше
Окрім самих машин, Volvo змінює і підхід до клієнта. Компанія обіцяє максимально прозорі ціни, спрощені комплектації та спеціальні версії авто для швидкої доставки. Це дозволить уникнути довгих місяців очікування замовленого автомобіля. Завдяки новим платформам і програмному забезпеченню машини регулярно отримуватимуть оновлення "по повітрю".