Радикальний дизайн та кусюча ціна: Jeep показав фінальний Wrangler Switchback

Як повідомляє видання Carscoops, ця модифікація стала останнім акордом у фірмовій програмі запуску Twelve 4 Twelve. Пакет доопрацювань буде доступний виключно для двох- та чотиридверних моделей у виконанні Rubicon X.

Зовні автомобіль одразу привертає увагу кислотно-зеленими акцентами відтінку Gecko. Дизайнери щедро прикрасили цим кольором окантовку решітки радіатора, кільця колісних дисків та нанесли спеціальну графіку на капот.

Цікавою фішкою спецверсії стали різнокольорові кузовні панелі. Капот, крила та двері пофарбовані у контрастні відтінки Black та Sting-Gray, що додає позашляховику брутальності.

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Інтер'єр та технічна начинка

Салон продовжує двоколірну тему екстер'єру. Сидіння обтягнуті шкірою Nappa у відтінках Global Black та Seat Salt, а розбавляє цю строгість контрастна салатова прострочка.

Під капотом жодних сюрпризів не відбулося. Позашляховик оснащений знайомим 3,6-літровим атмосферним двигуном V6, який видає 285 кінських сил та працює в парі з посиленими сталевими бамперами й 35-дюймовими грязьовими шинами.

Ціни та конкуренти

Замовлення на модель 2027 року відкриваються вже наступного місяця. Базова дводверна версія обійдеться покупцям у 66 695 доларів, а за чотиридверну модифікацію доведеться викласти майже 70 тисяч.

Сам пакет оновлень коштує 2870 доларів, проте загальний прайс робить новинку доволі дорогою іграшкою. На фоні цього Jeep головний конкурент в особі Ford Bronco RTR зі стартовим цінником у 52 785 доларів виглядає як "справжній подарунок" для фанатів бездоріжжя.