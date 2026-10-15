Радикальный дизайн и кусачная цена: Jeep показал финальный Wrangler Switchback

Как сообщает издание Carscoops, Эта модификация стала последним аккордом в фирменной программе запуска Twelve 4 Twelve. Пакет доработок будет доступен исключительно для двух- и четырехдверных моделей в исполнении Rubicon X.

Снаружи автомобиль сразу привлекает внимание кислотно-зелеными акцентами оттенка Gecko. Дизайнеры щедро украсили этим цветом окантовку радиаторной решетки, кольца колесных дисков и нанесли специальную графику на капот.

Интересной фишкой спецверсии стали разноцветные кузовные панели. Капот, крылья и двери окрашены в контрастные оттенки Black и Sting-Gray, что придает внедорожнику грубость.

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Интерьер и техническая начинка

Салон продолжает двухцветную тему экстерьера. Сидения обтянуты кожей Nappa в оттенках Global Black и Seat Salt, а разбавляет эту строгость контрастная салатовая просрочка.

Под капотом никаких сюрпризов не было. Внедорожник оснащен знакомым 3,6-литровым атмосферным двигателем V6, выдающим 285 лошадиных сил и работающим в паре с усиленными стальными бамперами и 35-дюймовыми грязевыми шинами.

Цены и конкуренты

Заказы на модель 2027 года открываются уже в следующем месяце. Базовая двухдверная версия обойдется покупателям в 66 695 долларов, а за четырехдверную модификацию придется выложить почти 70 тысяч.

Сам пакет обновлений стоит 2870 долларов, однако общий прайс делает новинку довольно дорогой игрушкой. На фоне этого Jeep главный конкурент в лице Ford Bronco RTR со стартовым ценником в 52 785 долларов выглядит как настоящий подарок для фанатов бездорожья.