Про поповнення спецтавтопарків повідомляє державне підприємство Ліси України на своїй сторінці у Facebook, найбільше обладнання відправили у зони підвищеного ризику.

"Посилення матеріально-технічної бази – важлива складова захисту лісів від пожеж, – підкреслюють у відомстві.

Новий спецтранспорт та атрибутику для пожежогасіння у найбільшій кількості отримали прифронтові області. До Дніпропетровщини надійшло 12 комплексів, Полтавщини – 6, а Харківщина поповнила парк п'ятьма одиницями.

У двох пожежних спецверсіях

Самі модулі виконані у двох форматах: для швидкісного монтажу в кузов пікапа та на окрему причіпну платформу. Кожна така установка має резервуар на 500 літрів води та автономну мотопомпу, яка видає солідні 480 літрів за хвилину.

У комплекті також йдуть пожежний ствол та набір рукавів, що дозволяють швидко викачувати воду з найближчого ставка чи будь-якої водойми.

Техніка нова, атрибутика пожежогасіння та помпування також щойно від виробника. Фото: Ліси України

Що маємо в ходовій

Носіями кузовних модулів чи тягачами причіпних помп виступають витривалі рамні пікапи Peugeot Landtrek з подвійною кабіною. Під капотом тут працює перевірений 1,9-літровий турбодизель на 150 конячок та 350 Нм крутного моменту, спарений з надійною 6-ступеневою механікою Getrag.

Для лісових хащів машина підготовлена серйозно: є жорстко підключений повний привід, знижувальний ряд, блокування заднього диференціала Eaton та кліренс у 235 міліметрів.

Вантажний відсік розміром 1,6 на 1,6 метра з пластиковим захистом та вантажністю до тонни ідеально підходить для розміщення півкубової бочки з водою та помпи.