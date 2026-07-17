Range Rover анонсував новий електричний позашляховик Sport Electric: перші фото

Новинка стане логічним продовженням стратегії електрифікації бренду слідом за флагманським Range Rover Electric.

Збереження фірмового характеру та інноваційні технології

Перша закрита демонстрація можливостей майбутнього Range Rover Sport Electric відбулася в межах Фестивалю швидкості в Гудвуді у Великій Британії. Дизайнери та інженери зберегли впізнаваний силует кузова Range Rover Sport.

Головні зміни торкнулися безпосередньо силової установки та налаштувань платформи. Новий Sport Electric отримав інтегрований комплекс інноваційних технологій, який забезпечує миттєву віддачу потужності та високий крутний момент з перших секунд руху. Окрім модернізації електричних компонентів, фахівці розробили спеціальні налаштування шасі та унікальний звуковий супровід роботи двигунів.

За словами Мартіна Лімперта, керуючого директора Range Rover, електрична силова установка надає автомобілю абсолютно нового характеру, поєднуючи вишуканість ходу із миттєвим відгуком на натискання педалі акселератора. Це дозволяє зберегти захопливий емоційний досвід керування, притаманний усім спортивним моделям бренду, незалежно від типу дорожнього покриття.

Формування повної лінійки силових установок

Дебют повністю електричної версії, запланований на кінець цього року, завершить процес формування комплексної лінійки моторів для сімейства Range Rover Sport. Наразі фанатам бренду уже доступний широкий вибір силових агрегатів, що дозволяє підібрати оптимальний варіант під будь-які потреби:

Високопродуктивна плагін-гібридна силова установка (PHEV);

Потужний бензиновий двигун V8 з технологією м’якого гібрида;

Рядні шестициліндрові бензинові та дизельні двигуни;

Доповнення лінійки повністю електричним варіантом дозволить бренду задовольнити запити найвимогливіших клієнтів, які орієнтуються на екологічно чистий транспорт без компромісів щодо розкоші та динаміки. Повну інформацію про технічні характеристики та можливості нового електричного позашляховика виробник планує розкрити наприкінці 2026 року.