Range Rover став електромобілем: 550 "конячок", знайомий дизайн та вражаючий прайс

Після п'яти років очікувань та обіцянок компанія Land Rover нарешті показала серійну версію свого флагмана на електротязі. Новий Range Rover Electric візуально майже не відрізняється від своїх бензинових братів, але ховає під підлогою масивну батарею та два потужні електромотори потужністю 260 кВт.

Завдяки батареї ємністю 118,5 кВт-год позашляховик здатний проїхати до 535 кілометрів (за циклом WLTP) на одному заряді, а 800-вольтова архітектура на швидкісній станції потужністю 350 кВт дозволяє поповнити заряд з 10 до 80 відсотків всього за 22 хвилини. Тобто коротка зупинка на каву дасть вам ще близько 220 кілометрів ходу.

Динаміка спорткара та звички всюдихода

Загальна потужність силової установки становить 550 кінських сил та значні 850 Нм крутного моменту. Цього достатньо, аби розганяти важкий позашляховик до першої сотні всього за 4,3 секунди – це швидше, ніж може запропонувати версія з класичним V8. При цьому інженери зберегли фірмову прохідність.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Електромобіль може долати броди глибиною до 89 сантиметрів, а нова система контролю тяги реагує на пробуксовку коліс за 50 мілісекунд – у 100 разів швидше, ніж у авто з двигуном внутрішнього згоряння. Також з'явився спеціальний режим їзди однією педаллю для складного бездоріжжя, який дозволяє ювелірно дозувати тягу під час підйому.

Ціна питання

За такий набір технологій доведеться щедро заплатити. Range Rover Electric вже доступний для замовлення у Великій Британії за ціною від 154 070 фунтів стерлінгів. Це приблизно 202 600 доларів за поточним курсом обміну. Прийом замовлень уже відкрито, але точні дати поставок першим клієнтам виробник поки тримає у секреті.