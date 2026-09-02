Range Rover стал электромобилем: 550 "лошадок", знакомый дизайн и впечатляющий прайс

После пяти лет ожиданий и обещаний компания Land Rover наконец-то показала серийную версию своего флагмана на электротяге. Новый Range Rover Electric визуально почти не отличается от своих бензиновых братьев, но прячет под полом массивную батарею и два мощных электромотора мощностью 260 кВт.

Благодаря батарее емкостью 118,5 кВт-ч внедорожник способен проехать до 535 километров (по циклу WLTP) на одном заряде, а 800-вольтовая архитектура на скоростной станции мощностью 350 кВт позволяет пополнить заряд с 10 до 80 процентов всего за 22 минуты. То есть, короткая остановка на кофе даст вам еще около 220 километров хода.

Динамика спорткара и привычки вездехода

Общая мощность силовой установки составляет 550 лошадиных сил и значительные 850 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разгонять тяжелый внедорожник до первой сотни всего за 4,3 секунды – это быстрее, чем может предложить версия с классическим V8. При этом инженеры сохранили фирменную проходимость.

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Электромобиль может преодолевать броды глубиной до 89 сантиметров, а новая система контроля тяги реагирует на пробуксовку колес за 50 миллисекунд – в 100 раз быстрее, чем у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Также появился специальный режим езды одной педалью для сложного бездорожья, позволяющий ювелирно дозировать тягу во время подъема.

Цена вопроса

За такой набор технологий придется щедро заплатить. Range Rover Electric уже доступен для заказа в Великобритании по цене от 154 070 фунтов стерлингов. Это примерно 202 600 долларов по текущему курсу обмена. Прием заказов уже открыт, но точные даты поставок первым клиентам производитель пока держит в секрете.