Реактивний Harley-Davidson: божевільний байк із турбінами розігнали до 97 км/год

Американські ентузіасти перетворили зламаний мотоцикл на реактивний снаряд, встановивши дві мікротурбіни із загальною тягою близько 68 кілограмів. Унікальний байк позбувся класичної трансмісії та звичного вібраційного фону, але зміг успішно виїхати на дорогу та показати непогану динаміку.

Як повідомляє Carscoops, цей нестандартний проєкт втілили в життя автори YouTube-каналів Warped та Bikes and Beards. Усе почалося з того, що Шон Керр відправив своєму колезі Метту абсолютно мертвий мотоцикл із дефектним двигуном та відсутніми циліндрами. Замість того, щоб шукати стандартні запчастини в каталогах, хлопці вирішили піти радикальним шляхом. Вони повністю викинули залишки рідного V-twin, а на його місце з обох боків заднього колеса змонтували дві реактивні мікротурбіни.

Понад 400 годин роботи

Трансформація виявилася надзвичайно складною і зайняла купу часу. Метту довелося з нуля виготовляти кріплення, захисні кожухи, кастомну паливну систему та складну електроніку для керування тягою. Окремим викликом стала безпека, адже турбіни працюють на шалених обертах і в разі поломки можуть розлетітися на дрібні шматки. Щоб уникнути катастрофи, кожну установку обладнали спеціальними захисними екранами.

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"Ми також встановили ручне відключення подачі палива, але через довжину магістралей двигуни ще деякий час працюють після натискання кнопки", – зізнаються автори проєкту. Проблема гальмування реактивної техніки завжди була головним болем для інженерів, але хлопці ризикнули виїхати на вулицю.

Динаміка та враження від їзди

Без важкого чавунного мотора та коробки передач Harley-Davidson став напрочуд легким. За попередніми оцінками, зараз байк важить близько 159 кілограмів, що робить його дуже маневреним. Під час перших тестів мотоцикл вдалося розігнати до 97 км/год, і запас тяги ще залишався.

Найцікавіше в цьому апараті – сам процес їзди, адже тут немає жодного механічного зв'язку між двигунами та заднім колесом. Водій просто відкручує ручку газу, турбіни створюють тиск, і байк буквально штовхає крізь повітря. Жодних перемикань передач чи звичних вібрацій – лише плавне прискорення під оглушливий свист, ніби ви готуєтеся до зльоту на смузі аеропорту.