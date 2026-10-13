Реактивный Harley-Davidson: сумасшедший байк с турбинами разогнали до 97 км/ч

Американские энтузиасты превратили сломанный мотоцикл в реактивный снаряд, установив две микротурбины с общей тягой около 68 килограммов. Уникальный байк избавился от классической трансмиссии и привычного вибрационного фона, но смог успешно выехать на дорогу и показать неплохую динамику.

Как сообщает Carscoops, этот нестандартный проект претворили в жизнь авторы YouTube-каналов Warped и Bikes and Beards. Все началось с того, что Шон Керр отправил своему коллеге Мэтту совершенно мертвый мотоцикл с дефектным двигателем и отсутствующими цилиндрами.

Вместо того чтобы искать стандартные запчасти в каталогах, ребята решили пойти радикальным путем. Они полностью выбросили остатки родного V-twin, а на его место по обе стороны заднего колеса смонтировали две реактивные микротурбины.

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Трансформация оказалась очень сложной и заняла кучу времени. Метту пришлось с нуля изготавливать крепеж, защитные кожухи, кастомную топливную систему и сложную электронику для управления тягой. Отдельным вызовом стала безопасность, ведь турбины работают на бешеных оборотах и в случае поломки могут разлететься на мелкие куски. Чтобы избежать крушения, каждую установку оборудовали специальными защитными экранами.

"Мы также установили ручное отключение подачи топлива, но из-за длины магистралей двигатели еще некоторое время работают после нажатия кнопки", – признаются авторы проекта. Проблема торможения реактивной техники всегда была головной болью для инженеров, но ребята рискнули уехать на улицу.

Динамика и впечатление от езды

Без тяжелого чугунного мотора и коробки передач Harley-Davidson стал удивительно легким. По предварительным оценкам, сейчас байк весит около 159 килограммов, что делает его очень маневренным. Во время первых тестов мотоцикл удалось разогнать до 97 км/ч и запас тяги еще оставался.

Самое интересное в этом аппарате – сам процесс езды, ведь здесь нет никакой механической связи между двигателями и задним колесом. Водитель просто откручивает ручку газа, турбины создают давление, и байк буквально толкает сквозь воздух. Никаких переключений передач или привычных вибраций – только плавное ускорение под оглушительный свист, словно вы готовитесь к взлету на полосе аэропорта.