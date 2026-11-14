Реальний тест 15 електромобілів: хто їде найдалі та заряджається найшвидше

Під час ECOBEST Challenge 2026 в Італії протестували Audi Q4 e-tron, BMW iX3, BYD Atto 2, Kia EV2, Mercedes-Benz CLA 250+, Tesla Model Y, Volvo EX60, XPENG P7+, Zeekr 7GT та інші моделі. Методика випробувань четвертий рік поспіль сертифікована Bureau Veritas.

Найближче до WLTP підібралася Kia

Жоден із 15 електромобілів не повторив заявлений запас ходу WLTP. Найкращий результат показала Kia EV2 - 95% від паспортного показника. Audi Q4 e-tron отримав 92,6%, Peugeot e-5008 - 90,8%. XPENG P7+ показав 79,1%.

Подібний розрив Auto24 спостерігав і раніше. Ще у попередніх тестах ECOBEST реальний запас ходу більшості машин був нижчим за WLTP, а зимові випробування в Україні показали, наскільки сильно на результат впливає температура.

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Twingo встановив рекорд економічності

Новий Renault Twingo проїхав 8,33 км на одній кВт·год батареї - це найкращий результат за всю історію ECOBEST Challenge. Tesla Model Y показала 7,77 км/кВт·год, Mercedes-Benz CLA - 7,21 км/кВт·год.

100 км запасу за чотири хвилини

Ще цікавіший прогрес стався із зарядкою. XPENG P7+, Zeekr 7GT, Volvo EX60 та BMW iX3 отримали енергію на 100 км реального пробігу лише за 4 хвилини на 400-кіловатній станції. XPENG при цьому короткочасно досяг 446 кВт.

Для порівняння, Auto24 вже перевіряв в Україні BYD Han L, який стабільно приймав понад 400 кВт.

А після показника 0% усі автомобілі ECOBEST ще продовжували рухатися. Запас становив від 1 до 32 км, у середньому - 16,1 км. Схожий експеримент із популярними в Україні моделями раніше проводив і Auto24.