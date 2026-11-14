Реальный тест 15 электромобилей: кто едет дальше и заряжается быстрее всего

Во время ECOBEST Challenge 2026 в Италии протестировали Audi Q4 e-tron, BMW iX3, BYD Atto 2, Kia EV2, Mercedes-Benz CLA 250+, Tesla Model Y, Volvo EX60, XPENG P7+, Zeekr 7GT и другие модели. Методика испытаний четвертый год сертифицирована Bureau Veritas.

Ближе всего к WLTP подобралась Kia

Ни один из 15 электромобилей не повторил заявленный запас хода WLTP. Лучший результат показала Kia EV2 – 95% от паспортного показателя. Audi Q4 e-tron получил 92,6%, Peugeot e-5008 – 90,8%. XPENG P7+ показал 79,1%.

Подобный разрыв Auto24 наблюдал и раньше. Еще у предварительных тестах ECOBEST реальный запас хода большинства машин был ниже WLTP, а зимние испытания в Украине показали, как сильно на результат влияет температура.

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Twingo установил рекорд экономичности

Новый Renault Twingo проехал 8,33 км на одной кВтч батареи – это лучший результат за всю историю ECOBEST Challenge. Tesla Model Y показала 7,77 км/кВтч, Mercedes-Benz CLA – 7,21 км/кВтч.

100 км запаса за четыре минуты

Еще более интересный прогресс произошел с зарядкой. XPENG P7+, Zeekr 7GT, Volvo EX60 и BMW iX3 получили энергию на 100 км реального пробега всего за 4 минуты на 400-киловаттной станции. XPENG при этом кратковременно достиг 446 кВт.

Для сравнения, Auto24 уже проверял в Украине BYD Han L, стабильно принимавший более 400 кВт.

После показателя 0% все автомобили ECOBEST еще продолжали двигаться. Запас составлял от 1 до 32 км, в среднем – 16,1 км. Похожий эксперимент с популярными в Украине моделями ранее проводил и Auto24.