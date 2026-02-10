Реєстрація транспортних засобів для іноземців: що важливо знати

Реєстраційні дії здійснюються у сервісних центрах МВС і не передбачають окремого або спрощеного порядку виключно через іноземне громадянство власника. Такий підхід визначений постановою КМУ №1388 від 7 вересня 1998 року. Водночас зазначений порядок не поширюється на персонал та членів сімей персоналу дипломатичних представництв, консульських установ і міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Перереєстрація транспортного засобу

У випадку перереєстрації автомобіля, зокрема під час купівлі-продажу, процедура відбувається у стандартному порядку. Після укладення договору купівлі-продажу новий власник звертається до сервісного центру МВС та подає документи для внесення змін до реєстраційних даних.

Законодавство не встановлює жодних додаткових вимог лише через статус іноземця. Процедура є ідентичною тій, яку проходять українські громадяни, за умови наявності всіх необхідних документів.

Реєстрація автомобіля, ввезеного з-за кордону

Якщо транспортний засіб імпортується, іноземний громадянин проходить ті самі етапи, що й громадянин країни. До них належать митне оформлення, сертифікація відповідності та проведення експертного дослідження у разі ввезення вживаного транспортного засобу.

Лише після завершення цих процедур автомобіль може бути формально зареєстрований у встановленому порядку та допущений до експлуатації на дорогах загального користування.

Документи, необхідні для реєстрації

Для здійснення реєстраційних дій у територіальному сервісному центрі МВС іноземний громадянин подає документ, що підтверджує законність перебування в Україні, реєстраційний номер облікової картки платника податків, сертифікат відповідності транспортного засобу, а також документи, що підтверджують правомірність його придбання. У разі купівлі автомобіля безпосередньо у виробника подається акт приймання-передачі.

Крім того, необхідно надати платіжні документи про сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування для легкових автомобілів, квитанції про оплату адміністративної послуги та вартості бланкової і спеціальної продукції. Для транспортних засобів іноземного виробництва обов’язковими є митні документи та свідоцтво про реєстрацію, видане іноземною державою. У разі ввезення вживаного автомобіля також подається висновок експертного дослідження.

Підсумок

Діюче на території України законодавство не встановлює окремих або спрощених умов для реєстрації транспортних засобів іноземцями. За наявності посвідки на проживання та повного пакета документів процедура є такою ж як для громадян України.